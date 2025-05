In viaggio per la città, a bordo di un bus, per raccontare la “tragedia dello straniero” con la forza del mito greco. La prima edizione del festival “Sciò! Il teatro, fuori” – promosso dalla Fondazione Politeama di Catanzaro e curato da Settimio Pisano – ha proposto un’esperienza forte ed originale in occasione del secondo appuntamento in cartellone: Medea per strada. Uno spettacolo immersivo che si svolge interamente a bordo di un bus elettrico AMC, trasformato per l’occasione in un teatro viaggiante.

Gli spettatori sono saliti a bordo per ascoltare la storia di una migrante scappata dal proprio Paese, arrivata in Italia e finita a prostituirsi per amore di un uomo da cui si crede ricambiata e da cui ha due figli. Una libera riscrittura del mito di Medea - interpretata magistralmente da Elena Cotugno e a cura del Teatro dei Borgia - la cui performance ha permesso di creare un’empatia intensa con i passeggeri durante il percorso.

Il progetto internazionale che porta il Teatro fuori dal teatro proseguirà nel prossimo weekend con un’altra esperienza particolare come Mission Roosevelt – produzione italo-francese firmata Tony Clifton Circus - in cui i partecipanti saranno attori, cavie ed unici fortunati beneficiari. La sedia a rotelle è lo strumento e l’oggetto della performance itinerante nel centro della città: il simbolo di tutto ciò che non ci riguarda si fa nostro, la metafora dello svantaggio diventa il mezzo con cui conquistare la città. Un’esperienza urbanistica, una performance partecipata in cui il pubblico, accomodato su una sedia a rotelle, si trasforma in un piccolo plotone, una gioiosa macchina da guerra.

Il primo appuntamento, sabato 17 maggio alle ore 11 vedrà la partecipazione di una delegazione di studenti, mentre domenica 18 maggio, sempre alle 11, sarà aperta ad un gruppo ristretto di interessati al costo del biglietto di dieci euro. E’ necessaria la prenotazione tramite il portale https://www.liveticket.it/politeamacatanzaro o telefonando al botteghino del Politeama al numero 0961501818.

“Sciò! Il teatro, fuori” è co-finanziato all'interno del progetto Pro.S.A. - con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Distribuzione Teatrale” della Regione Calabria, Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità, Settore Cultura – e con il contributo della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia.