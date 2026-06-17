Il progetto sostenuto dall'amministrazione comunale porta nel borgo artisti di rilievo nazionale e internazionale. Opere ispirate alle maschere tradizionali e alla Festa della pita valorizzano il patrimonio locale

Osa Festival approda ad Alessandria del Carretto, nel Cosentino, ridipingendo i muri del borgo montano e ridando vita alle tradizioni del paese che si trova nel cuore del Parco nazionale del Pollino.

Il progetto di street art, sostenuto dall'amministrazione comunale, ha portato alla realizzazione di sei opere murali degli artisti Ligama, Attorrep e Sposari ispirate a due tra le più importanti tradizioni della comunità alessandrina.

Il primo percorso artistico è dedicato alle maschere del Carnevale tipiche di Alessandria del Carretto, figure simboliche che custodiscono antichi significati e rappresentano uno degli elementi più caratteristici del patrimonio culturale locale.

Il secondo, invece, si ispira alla Festa della pita, considerata il momento più significativo della tradizione popolare del paese, a cui Attorrep - street artist e direttore artistico di Osa Festival - attraverso una dei suoi lavori ha ridato vita.

Nato a Diamante, Osa Festival è cresciuto negli anni fino a sviluppare collaborazioni e interventi in Europa, Asia e America, con progetti realizzati in Spagna, Armenia e negli Stati Uniti, dove ha curato due edizioni del festival a Minneapolis.

Parallelamente Osa ha continuato a operare in numerosi territori italiani, dalla Basilicata ai borghi della Calabria, dal Lazio a diverse città della penisola, costruendo collaborazioni con importanti realtà nazionali del settore, tra cui il progetto Gulìa urbana e iniziative sviluppate a Comacchio e in altri contesti culturali.