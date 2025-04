Giovedì 24 aprile alle 21 all’interno della sala del Cineteatro Vittoria di Diamante, l’Associazione culturale “Dafne” porta in scena “Sempre schitti e mai mariti” farsa dialettale in due atti ideata e diretta da Sonia Benedetto e Doriana Benvenuto con la collaborazione di Loredana Ciaccio. Ospite della serata sarà l’attrice, scrittrice e drammaturga Anna Macrì, attivista per i diritti delle donne e delle minoranze.

La commedia è incentrata su una famiglia di sole donne impegnata nell’organizzazione di improbabili matrimoni. Il testo intende raccontare modelli e stereotipi culturali che gravitano e pesano sull’universo femminile rendendo sempre più difficile il raggiungimento della parità di genere.

Lo spettacolo rientra tra gli appuntamenti del Festival del Teatro Amatoriale curato dal Cinecircolo Maurizio Grande con il sostegno dell’amministrazione comunale di Diamante. Tra gli eventi passati si ricordano “Briciole di Luce” in scena a gennaio in memoria delle vittime dell’Olocausto; “Urla Silenziose” ispirato all’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters e “W le Donne” commedia scritta da Giuseppe Sciacca e diretta da Luigi Magnelli. Altri appuntamenti sono in programma per il mese di Maggio sempre a Diamante.