Il concerto al PalaLamezia. L’evento musicale farà parte della sessione estiva della 40° edizione di “Fatti di Musica, Festival-Premio del Live d’autore” ideato e organizzato dal promoter Pegna

La cantautrice e polistrumentista Serena Brancale, che ieri sera ha incantato il pubblico sanremese con il suo nuovo brano “Qui con me”, partirà proprio da Lamezia con il suo tour estivo. La conferma definitiva è arrivata questa mattina, a seguito dell’incontro tra il promoter Ruggero Pegna, l’ingegnere Pasqualino Nicotera, dirigente comunale del settore Sviluppo del Territorio, e l’assessore alla Cultura Annalisa Spinelli.

L’evento musicale, oltre ad essere il primo nel nuovo Palasport, farà parte della sessione estiva della 40° edizione di “Fatti di Musica, Festival-Premio del Live d’autore” ideato e organizzato dal promoter calabrese e ricadrebbe nel “Giugno Lametino”, il mese storicamente festivo della Città.

«Mi auguro – afferma Pegna – che sia il primo di tanti appuntamenti che possano regalare a Lamezia serate indimenticabili con la grande musica dal vivo. Personalmente mi accollo l’onere di questo evento, certo della collaborazione dell’ amministrazione comunale, degli uffici competenti e, soprattutto, della presenza di un pubblico caloroso e numeroso».

Serena Brancale, una delle voci più originali e apprezzate del panorama musicale contemporaneo, salirà sull’imponente palcoscenico che sarà allestito nel palasport accompagnata da una grande band, coriste e ballerine. L’incredibile successo del brano Anima e Core presentato alla passata edizione di Sanremo, ha fatto da apripista alla hit della scorsa estate, Serenata, incisa in coppia con Alessandra Amoroso. Dopo il folgorante duetto con If I Ain’t Got Yoy di Alicia Keys, le due cantanti pugliesi hanno scalato le classifiche con uno dei brani più radiodiffusi dell’anno. Già dopo il debutto nella serata iniziale di questo Sanremo 2026, sono in molti a scommettere sul nuovo brano, una trascinante ballata dedicata alla madre che non c’è più, che le permette di sfoggiare tutte le sfumature della sua incredibile voce: «Scalerei la terra e il cielo, anche l'universo intero, per averti ancora qui con me».

Il successo della Brancale, comunque, nasce da lontano, grazie al suo successo internazionale su palchi di prestigio, come i celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai, Seul e New York, motivazione per la quale riceverà a Lamezia il “Riccio d’Argento” dell’orafo crotonese Gerardo Sacco, Premio ai Migliori Live dell’anno del Festival.