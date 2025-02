Il palasport “Eunice Kennedy Shriver” di Siderno si prepara ad accogliere un grande evento dedicato alla danza. Sabato 8 febbraio, dalle 9 alle 17, si terrà il concorso regionale di Danze Accademiche, organizzato dall’Asd “Freelife” di Gioiosa Ionica, presieduta da Rosella Barillaro. Una giornata all’insegna dell’arte e dello sport, che vedrà la partecipazione di circa cinquecento atleti provenienti da tutta la Calabria.

Una giornata di sport e spettacolo per la danza accademica

L’evento rappresenta un appuntamento di grande prestigio per il panorama della danza in Calabria, riunendo giovani talenti che si esibiranno in coreografie curate nei minimi dettagli. Il concorso offrirà un’opportunità di confronto tra atleti, scuole e insegnanti, con performance che spazieranno dai grandi classici della danza accademica fino alle più moderne interpretazioni del balletto.

A rendere ancora più significativo l’evento è il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Siderno, guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, che ha patrocinato l’iniziativa, riconoscendone il valore non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per il suo impatto culturale e turistico. La manifestazione, infatti, rappresenta un’occasione per attrarre nella cittadina ionica numerosi praticanti, accompagnatori e appassionati, generando un indotto positivo per le attività locali e contribuendo alla promozione del territorio.

Danza, talento e passione: a Siderno un evento che valorizza la Calabria

Il concorso di Danze Accademiche organizzato dall’Asd Freelife si inserisce in un contesto di crescita della danza a livello regionale, testimoniando il crescente interesse verso questa disciplina, che unisce rigore tecnico e libertà espressiva. L’evento sarà un momento di alto livello artistico, dove i partecipanti avranno la possibilità di mettersi alla prova davanti a una giuria di esperti e appassionati.

Siderno si conferma così una delle città calabresi più attive nell’organizzazione di eventi sportivi e culturali, capace di accogliere iniziative che non solo valorizzano lo sport, ma rafforzano anche l’identità e l’attrattività del territorio.