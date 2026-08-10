Un debutto straordinario e un successo oltre le aspettative per il primo appuntamento di Kalatherm - Notte sotto le stelle, il nuovo ed esclusivo format ideato dalle Terme di Galatro.

L’evento ha registrato il tutto esaurito, trasformando la struttura in un palcoscenico a cielo aperto, dove la tradizione millenaria delle acque termali ha incontrato l'avanguardia del wellness sensoriale.

Non una semplice festa, ma una vera e propria esperienza immersiva. Sotto il cielo di agosto, infatti, gli ospiti hanno vissuto una notte magica all’interno della piscina illuminata, curata in ogni dettaglio per fondere i benefici terapeutici del fango e dell'acqua termale.

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I partecipanti hanno vissuto un’esperienza rilassante, arricchita dalla degustazione di prelibatezze enogastronomiche e dalla musica dal vivo.

Il successo di questo primo evento porta la firma di partner e professionisti d'eccezione che hanno guidato gli ospiti in un viaggio sensoriale: dalla sessione di yoga in acqua con la teacher delle Terme, Mari Costa, all’interessante talk, moderato dalla giornalista Federica Legato, con il medico chirurgo ed estetico, coordinatore Sime per il Sud, Salvatore Raso, che oltre a parlare dei benefici dei trattamenti con i fanghi termali, ha chiarito tanti falsi miti intorno alla chirurgia e alla medicina estetica; dai sapori autentici del territorio e della tradizione grecanica dei cibi preparati con cura dalla cuoca custode Donatella Favasuli (azienda agricola Ghuma Tu Iliu) alla musica live di Barreca & trio acustico, che ha creato un’atmosfera raffinata e coinvolgente con brani originali e cover del cantautorato italiano.

A valorizzare l'identità calabrese dell'evento sono state le eccellenze dei produttori partner: Tenute De Giglio con i loro vini pregiati, le specialità del Panificio Morabito Luci e la dolcezza del miele biologico di Brunella Zito Apicoltura Miele Bio.

«Questo sold out rappresenta per noi una spinta straordinaria a proseguire su questa strada – afferma l’Amministratore Unico Mimmo Lione - Voglio ringraziare di cuore ogni singolo partecipante e, in modo particolare, tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte con passione e dedizione». «In ogni dettaglio, c’è stato il cuore di una squadra che ha creduto in questo sogno, trasformandolo in una realtà indimenticabile – sottolinea l’Amministratore delle Terme di Galatro - Ogni emozione vissuta e ogni momento condiviso ci confermano che la Calabria può esprimere un concetto di benessere contemporaneo unico e di altissimo livello».



Il viaggio di Kalatherm è appena iniziato. Con l'entusiasmo di questa prima notte magica, le Terme di Galatro sono già al lavoro per ideare nuovi appuntamenti ed emozioni da vivere nel segno del benessere.