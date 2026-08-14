Il cinema torna protagonista a Soverato. A pochi giorni dalla conclusione della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival, prosegue il percorso all'insegna del cinema e della cultura audiovisiva con la seconda edizione dello Scolacium Docu Film Fest, in programma dal 19 al 23 agosto.

Diretta da Gianvito e Alessandro Casadonte, la rassegna propone cinque appuntamenti dedicati ad altrettanti grandi protagonisti della musica italiana, raccontati attraverso il linguaggio del documentario. Un viaggio tra biografie, musica, memoria e percorsi artistici che punta a valorizzare il documentario non soltanto come forma cinematografica, ma anche come strumento per conoscere e approfondire le storie dei personaggi e il patrimonio culturale del nostro Paese. La manifestazione si svolge con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e del Comune di Soverato.

Gli appuntamenti si terranno ogni sera, alle 19.30, in piazza Maria Ausiliatrice nel cuore di Soverato. Si inizia mercoledì 19 agosto con “Signor Faletti”, docufilm di Michele Truglio e Alessandro Galluzzi, dedicato alle molteplici vite artistiche di Giorgio Faletti, dal cabaret alla musica, dal cinema alla letteratura. Giovedì 20 agosto sarà la volta di “Edoardo Bennato. Sono solo canzonette”, scritto e diretto da Stefano Salvati, che ripercorre la carriera e l'universo creativo del cantautore napoletano. Venerdì 21 agosto spazio a “Brunori Sas – Il tempo delle noci”, diretto dal regista calabrese Giacomo Triglia ed incentrato sulla genesi dell'ultimo album di Dario Brunori, un’occasione per riscoprire il percorso artistico del cantautore calabrese. La rassegna proseguirà sabato 22 agosto con “Il mio nome è Riccardo Cocciante”, ancora firmato da Stefano Salvati, dedicato alla vita e alla carriera di uno dei più importanti cantautori della musica italiana. Chiusura domenica 23 agosto con “Rino Gaetano, Sempre più blu”, diretto da Giorgio Verdelli, ritratto del cantautore calabrese e della sua straordinaria parabola artistica e umana.

Gli incontri – moderati da Maria Francesca Gagliardi - con i registi Michele Truglio, Alessandro Galluzzi, Stefano Salvati, Giacomo Triglia e Giorgio Verdelli saranno l’occasione per raccontare il lavoro che ha portato alla realizzazione delle opere e approfondire storie e protagonisti portati sul grande schermo, in un percorso mirato a coniugare memoria, musica, immagini e confronto. Lo Scolacium Docu Film Fest si inserisce così nella programmazione estiva della Città di Soverato, come ideale prosecuzione del Magna Graecia Film Festival, con la collaborazione di una fitta rete di partner composta da Webgenesys, G.B. Spadafora, Banca Montepaone – Gruppo BCC Iccrea, Calabria Motori, BB Promo Service, Gioielleria Megna, Assodue, L'Aurora, BIBA Soverato e Lavanderia Ecologica.