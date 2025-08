Mese di agosto, tempo di mare, di ferie trascorse in spiaggia, ma anche di teatro. Lo sanno bene quelli del Teatro del Carro che anzi proprio in queste settimane intensificano le loro attività e propongono una serie di appuntamenti in regione e fuori. L’estate della Compagnia partirà lunedì 4 agosto alle ore 21:45 al Malindi di Badolato marina con “Passi sulla mia testa”, la storia di bruciante attualità di un gruppo di emigrati calabresi nella Chicago di inizio '900, con regia di Fabio Butera e Luca Maria Michienzi, protagonista è Francesco Gallelli, su estratti poetici di Giovannitti, Grandinetti e Pane.

Venerdì 8 agosto ci si sposterà a Melicuccà (Rc) per la seconda edizione della Festa della Poesia dedicata a Lorenzo Calogero: in piazza Tocco alle ore 22:15 ci sarà una lezione spettacolo in forma di prova aperta de “Il ritorno del soldato”, unica opera teatrale scritta da Saverio Strati insieme a Vincenzo Ziccarelli; lo spettacolo - fortemente voluto dalla Regione Calabria, nell’ambito delle attività promosse dal Comitato 100STRATI, al fine di commemorare il grande scrittore calabrese, morto nel 2014 a Scandicci (Fi), la cui gestione esecutiva è affidata alla Calabria Film Commission – ha la regia di Giancarlo Cauteruccio e ha per interpreti Salvatore Alfano, Stefania De Cola, Laura Marchianò e Francesco Gallelli.

Il 18 agosto ritorna la 3 giorni di programmazione dello SPAc Festival / Summer Theatre & Cinema a Badolato, ancora una volta nella cornice del Malindi, nella zona del lungomare: lì alle ore 21:45 ci sarà la compagnia francese Circ’hulon che proporrà lo spettacolo di teatro/circo “Groviglio o l’elogio delle piccole cose”.

Il 19 agosto, sempre a Badolato, ma nella suggestiva location di Villa Collina, alle 21:45, andrà in scena Anna Maria De Luca che proporrà “Le verità di Medea”, insieme con lei sul palco ci sarà il musicista Remo De Vico, che si occuperà del paesaggio sonoro, che fa da sfondo ai racconti e alle riflessioni della protagonista che traccia di sé stessa un profilo a tratti inedito, forse mai pienamente esplorato.

Il 20 agosto a Badolato Borgo, in doppia replica alle 19:30 e alle 22:00, andrà in scena il “Pornodrama Trio” con i danzatori/performer Giuseppe Comuniello, Camilla Guarino ed Elvira Scorza, spettacolo di danza con cui VersiliaDanza, in collaborazione e con il sostegno di Teatro del Carro, ha vinto nel 2024 l’Avviso Pubblico del Ministero della Cultura - Direzione Spettacolo dal Vivo - per favorire l’Accessibilità alle attività dello spettacolo dal vivo da parte di Artiste e Artisti con Disabilità.

Altre repliche de “Le verità di Medea” - la cui regia è di Luca Maria Michienzi -, saranno poi il 22 agosto a Molfetta (Ba) al Teatro del Parco di Ponente alle ore 21:00 per “Sotto il cielo dei Miti”; il 27 agosto alla Villa Comunale di Crotone dove andrà in scena nell’ambito del Crotone Summer 2025, alle 21:30; ultima data, al momento, è quella del 29 luglio a Palazzo Mazza, a Borgia (Cz), dove alle 21:30 andrà in scena nell’ambito di Innesti Contemporanei Festival realizzato da Nastro di Mobius.

Il 24 agosto, ospite dell’Hyle Book Festival a Villaggio Mancuso, a Taverna, con inizio alle ore 11:00, ci sarà una versione site specific de “I luoghi che vorrei”, con in scena De Luca, Michienzi e Scorza.

Le iniziative estive in programma chiuderanno i battenti il 20 e 21 settembre con “Ciak. Si Beve” la storica rassegna cinematografica indipendente curata dal “Club dei Vedovi Neri” e realizzata con la consueta collaborazione dello SPAc - sezione Cinema e la Proloco di Badolato.