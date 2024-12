Dall'ironia travolgente di Elio al musical "Aladin" con Max Laudadio, sono tanti gli appuntamenti in programma dal Pollino allo Stretto pronti a coinvolgere il pubblico calabrese in questo fine settimana

Non solo iniziative ed eventi legati al Natale nel weekend che si appresta a vivere la Calabria. Dal Pollino allo Stretto sono tanti gli appuntamenti previsti in questo fine settimana di dicembre. Ecco alcuni tra i più interessanti.

Duo Furia-Schirru a Lamezia Terme

Appuntamento venerdì 13 dicembre alle 10.30 presso il Complesso Monumentale San Domenico di Lamezia Terme, nell'ambito della rassegna MusicaAMA Calabria, con il concerto del duo composto da Fabio Furia (bandoneon) e Marco Schirru (pianoforte). Un viaggio in musica per esplorare la ricca tradizione del tango e del repertorio sudamericano. Alle ore 18 il concerto si sposterà nel Foyer del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

"Aladin" a Lamezia Terme

Sarà il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme ad ospitare venerdì 13 dicembre alle 21 "Aladin", una delle produzioni più affascinanti nel panorama teatrale italiano. Un musical che porta la firma di Stefano D'Orazio e conta sulle musiche dei Pooh. A portare in scena l'opera sarà la "Compagnia dell'Ora". Il musical vedrà la partecipazione di Max Laudadio nei panni del genio.

Festa delle Clementine a Corigliano Rossano

Saranno il gusto, la cultura e la tradizione gli elementi protagonisti della "Festa delle clementine" in programma dal 13 al 15 dicembre nel Castello ducale di Corigliano Rossano. L'evento che celebra la clementina IGP di Calabria punta a valorizzare uno dei prodotti più preziosi della regione attraverso un programma che prevede seminari tematici, degustazioni guidate, showcooking con chef ed esperti del settore, incontri con ospiti speciali.

"Presepe Rupestre" a Verzino

A partire da venerdì 13 dicembre e fino al 6 gennaio le Grotte di Verzino, in provincia si Crotone, faranno da sfondo al "Presepe Rupestre". Un’installazione unica che intende mettere in risalto la storia millenaria del territorio e riservare ai visitatori la possibilità di farsi coinvolgere dallo spirito natalizio. Un'occasione capace di tenere assieme tradizione e natura.

"Pinceladas" a Paola

Sarà il Teatro Odeon di Paola ad ospitare sabato 14 dicembre alle 21 lo spettacolo "Pinceladas", presentato dalla compagnia "Loredana Ruggieri Flamenco Italia" e finalizzato ad unire la passione del flamenco con l'arte della pittura estemporanea in un'esperienza artistica multisensoriale e coinvolgente.

Sagra del Maiale a Sellia Marina

Sabato 14 dicembre a Sellia Marina, e più precisamente nella frazione di Calabricata, si terrà l'undicesima edizione della Sagra del Maiale. L'appuntamento animerà con sapori e profumi unici le vie del borgo. Ai visitatori verrà data la possibilità di gustare piatti tipici a base di maiale preparati seguendo antiche ricette. Ad arricchire la manifestazione saranno spettacoli folkloristici, musica dal vivo e momenti di intrattenimento.

Musical “Padre Pio - Il Crocifisso” a Villapiana

Scritto da Francesco Naglieri e realizzato dall’associazione “I Miracoli dell’Amicizia” di Bitonto, il musical "Padre Pio - Il Crocifisso" sarà in scena sabato 14 dicembre alle 20.30 presso il Polivalente di Villapiana, in provincia di Cosenza. Un racconto teatrale che celebra la figura di Padre Pio riservando momenti di riflessione e spiritualità.

Natale DiVino a Cosenza

Viaggio tra tradizione, vino e musica a Cosenza. Torna, nella serata di sabato 14 dicembre, l'evento "NataleDiVino" nella suggestiva cornice del Castello Svevo della città bruzia. Previste degustazioni di vini pregiati delle cantine locali ma anche street food con prodotti tipici, spettacoli di musica dal vivo e momenti di intrattenimento.

Elio a Rende

Appuntamento da non perdere a Rende sabato 14 dicembre in compagnia di Elio. Il celebre e poliedrico artista sarà in scena con lo spettacolo "Quando un musicista ride" al Cinema teatro Garden alle ore 21. Un'occasione per giocare con la musica e le canzoni grazie anche ad una band di talentuosi musicisti.

Rende Tattoo Convention

Si terrà sabato 14 e domenica 15 dicembre presso il Parco Acquatico della città di Rende la prima edizione della "Rende Tattoo Convention". All'evento prenderanno parte artisti italiani ed internazionali. Previsti momenti di intrattenimento, mostre, musica dal vivo, esibizioni e contest. Un'occasione per conoscere da vicino il mondo del tatuaggio.

Maurizio Mastrini a Lamezia Terme

Appuntamento domenica 15 dicembre alle 18 nel Foyer del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme con un recital esclusivo del pianista Maurizio Mastrini. Promosso da AMA Calabria, l'evento darà modo al pubblico di ascoltare uno dei pianisti più innovativi nella scena musicale contemporanea grazie ad un concerto che promette di stupire e regalare grandi emozioni.

"Babbo Natale in moto" a Lamezia Terme

Tutto pronto a Lamezia Terme per l'iniziativa "Babbo Natale in moto 2024" la cui manifestazione principale si terrà domenica 15 dicembre con una parata di motociclisti in abiti natalizi. Partenza prevista alle ore 14.30 da Piazza Italia a Sant’Eufemia con arrivo, alle 15.30, lungo Corso Numistrano. Diversi saranno i momento che animeranno la giornata, tra questi: simulazioni sulla sicurezza stradale organizzate dalla Polizia di Stato e dall’Associazione Italiana Vittime della Strada, distribuzione di caramelle e giocattoli.