L'11 e il 12 luglio il borgo di Le Castella diventa un grande palcoscenico a cielo aperto con Miwa e i suoi componenti, SassinFunky, Boomerang Orkestra e Ottopiù Street Band, protagonisti di uno degli eventi più attesi dell'estate

Due serate all'insegna della musica, dell'energia e dell'intrattenimento itinerante. L’11 e il 12 luglio, a partire dalle ore 18.30 per poi tornare in seconda serata alle ore 22.00, il suggestivo borgo di Le Castella ospiterà "Viadibanda – Asylon Fest", uno degli appuntamenti più originali e attesi di IsolaSummer 2026, il cartellone estivo promosso dal Comune di Isola Capo Rizzuto.

Per due giorni le vie, le piazze e i vicoli del borgo si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove il pubblico sarà coinvolto in un'esperienza immersiva fatta di musica, spettacolo, animazione e performance itineranti.

Protagoniste dell'evento saranno quattro tra le più apprezzate street band italiane. A partire da Miwa e i suoi componenti, autentico fenomeno nazionale partito dalla Toscana e che da oltre venticinque anni porta sui palchi e nelle piazze uno spettacolo unico, capace di reinventare le più celebri sigle dei cartoni animati in chiave rock, ska, reggae e punk. Finalisti di Italia's Got Talent, protagonisti del Lucca Comics & Games e ospiti di importanti produzioni Rai, i Miwa sono oggi una delle cartoon band più amate d'Italia.

Accanto a loro la SassinFunky Street Band, formazione campana nata all'interno della storica Associazione Musicale Città di Sassinoro. Con un repertorio che spazia dal funky al jazz, passando per swing, ska e sonorità balcaniche, la band ha calcato palcoscenici prestigiosi come Umbria Jazz, il Ferrara Buskers Festival e numerosi festival dedicati alla musica di strada.

Porterà la sua energia anche la Boomerang Orkestra, street band nata ad Ariano Irpino e capace, in pochi anni, di conquistare il pubblico con oltre trecento esibizioni in tutta Italia. Il suo stile mescola groove, improvvisazione e coinvolgimento diretto degli spettatori, con partecipazioni al Comicon, al Giffoni Film Festival e collaborazioni con artisti del calibro di Roy Paci.

A rappresentare la Calabria sarà invece la Ottopiù Street Band, nata a Strongoli e diventata una delle realtà più dinamiche del panorama nazionale. A Isola Capo Rizzuto sono ormai di casa e molto amati. Funk, jazz, musica balcanica e tanta animazione sono gli ingredienti di uno spettacolo capace di trasformare il pubblico nel vero protagonista della festa. Negli anni ha preso parte ad alcuni dei più importanti festival italiani dedicati alle street band, dal Lucca Comics a Bande a Sud, passando per Ke Banda e Via di Banda.

Viadibanda – Asylon Fest sarà molto più di un semplice festival musicale, sarà un viaggio tra ritmo, colori e spettacolo, pensato per coinvolgere famiglie, giovani e turisti in un'atmosfera unica, dove la musica incontra il patrimonio storico e paesaggistico di uno dei borghi più affascinanti della Calabria. Non fatevelo raccontare, venite a viverlo.