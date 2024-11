Come ogni anno, il mese di ottobre in Calabria porta con sé varie sagre e feste tipiche del periodo autunnale, durante il quale è possibile provare vari prodotti locali e prendere parte ad eventi ormai storici e attesi. Tra queste non possono mancare ovviamente quelle sul fungo, uno tra i prodotti autunnali più amati dai calabresi, protagonista di ricette e piatti tipici. Le sagre del fungo rappresentano un viaggio tra sapori locali, natura e ospitalità, ognuna differente per offerta, modalità e paesaggio circostante, che ogni anno attirano migliaia di persone amanti del prodotto dei nostri boschi. Quest'anno ad ospitare le feste dedicate al protagonista indiscusso dell'autunno, ci saranno Camigliatello Silano e Serra San Bruno.

A Camigliatello Silano la Sagra del Fungo arriva alla sua 55a edizione

All'interno della rassegna Autunno in Sila, è partita il 12 e il 13 ottobre la 55ª edizione dell'attesa Sagra del fungo. La sagra, organizzata dall'Amministrazione comunale di Spezzano Sila, dal Gal Sila e dalla Proloco di Camigliatello Silano, come ogni anno ha lo scopo di celebrare le eccellenze del territorio silano attraverso una serie di appuntamenti che si svolgeranno per tutto il mese di ottobre, con show cooking con chef locali, e assaggi di piatti tipici come tagliatelle ai funghi porcini, zuppe e arrosti aromatizzati.

La Rassegna proseguirà con una serie di eventi anche nei fine settimana seguenti: il 19 e 20 ottobre si terrà "Calabria a Km Zero", il festival dell'agricoltura di prossimità, pronta a valorizzare i prodotti locali e le pratiche sostenibili, al fine di sostenere i produttori locali e avvicinare il pubblico alle eccellenze agricole della Calabria. Gli appuntamenti si protrarranno fino a quelli previsti per il fine settimana dell'1-2-3 novembre, per un ponte tra natura e piatti tipici a base di funghi locali.

A Serra San Bruno la XI edizione della Festa del Fungo

Gastronomia, cultura e sostenibilità, per la XI edizione della festa del fungo di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. L’evento, che si svolgerà nel Parco Naturale Regionale delle Serre, si terrà il 19-20 ottobre, in uno degli scenari più belli della Calabria, rimarcando il concetto di natura e cultura che la Festa del Fungo vuole trasmettere. Infatti la manifestazione ha come focus quello di oltre promuovere i valori del turismo sostenibile, del benessere e della tutela ambientale, incrementando l’attrattività turistica di Serra San Bruno e del Parco delle Serre.

Il weekend ricco di attività e intrattenimento, con street band, arte di strada, spettacolo di fuoco e sculture in legno. Previsti anche dei concerti: il 20 ci sarà Davis Muccari.