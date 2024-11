Dopo Russel Crowe, un'altra star hollywoodiana arriva in Calabria per celebrare i 20 anni della rassegna cinematografica e ricevere la Colonna d'Oro alla carriera

Un'altra stella hollywoodiana approda in Calabria, un mostro sacro del cinema internazionale che sarà in Calabria per festeggiare i venti anni di una rassegna cinematografica che è ormai un punto di riferimento nel panorama italiano. Susan Sarandon, la pluripremiata attrice americana, sarà a Catanzaro per ricevere la Colonna d'Oro alla Carriera e per partecipare alla masterclass che si terrà all'interno del festival.

Magna Graecia Film Festival, dopo Russell Crowe arriva Susan Sarandon

Dopo il concerto di Russell Crowe al Teatro Politeama di Catanzaro, che ha aperto la sua tournée in Italia, il Magna Graecia Film Festival annuncia un altro evento d'eccezione, per festeggiare i vent'anni del festival, che si terrà a Catanzaro dal 29 luglio al 5 agosto 2023. L'attrice Premio Oscar Susan Sarandon sarà, infatti, premiata con la Colonna d'Oro alla Carriera realizzata dal Brand Gb Spadafora e sarà protagonista di una masterclass aperta al pubblico, moderata dalla giornalista Silvia Bizio. Il Magna Graecia Film Festival, ideato e diretto da Gianvito Casadonte, omaggerà inoltre la Sarandon con la proiezione del film Thelma & Louise, diretto nel 1991 da Ridley Scott, film scelto nel 2016 per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso negli Stati Uniti.

Susan Sarandon a Catanzaro per una masterclass

Estremamente soddisfatto il direttore e ideatore del Festival, Gianvito Casadonte: «È un onore per noi festeggiare i venti anni del festival con un'icona del cinema come Susan Sarandon. Venti anni sono un traguardo importante, stiamo lavorando ad un'edizione importante che sveleremo nei dettagli nei prossimi giorni. Saranno tante le sorprese ma intanto siamo felici ed onorati di poter ospitare una grande attrice ed un premio Oscar da noi in Calabria».

Susan Sarandon ha ricevuto in carriera cinque nomination ai Premi Oscar vincendone uno, come Miglior Attrice Protagonista, per Dead Man Walking – Condannato a morte. Ha ricevuto numerose nomination agli Emmy Awards e ai Golden Globe e ha plasmato molti personaggi iconici della Storia del Cinema, in film quali The Rocky Horror Picture Show; Pretty Baby; Atlantic City, U.S.A.; Miriam si sveglia a mezzanotte; Bull Durham – Un gioco a tre mani; Thelma & Louise; L'olio di Lorenzo; Il cliente e Due amiche esplosive, solo per citarne alcuni. Una carriera costellata di progetti diversi e stimolanti, sia al cinema che in televisione, da Feud: Bette & Joan, affiancata da Jessica Lange ad apparizioni speciali in serie tv come Friends; E.R. - Medici in prima linea e 30 Rock. Ha anche prestato la propria voce a vari progetti di animazione come I Simpsons; James e la pesca gigante; I Rugrats a Parigi – Il film e molti altri. I suoi prossimi progetti includono il film della DC, Blue Beetle e Six Triple Eight, diretto da Tyler Perry.