La Fondazione «Città di Cirò Marina» ha una nuova direttrice generale, Virginia Marasco, e il Teatro Alikia si prepara a riaprire il sipario oggi, domenica 15 novembre. Le due notizie sono state presentate nella stessa conferenza stampa. A legarle c’è il lavoro della Compagnia teatrale Krimisa, presieduta da Giovanni Malena che è anche vice presidente vicario della fondazione. Se oggi la nuova direzione dell’Alikia suscita attenzione, molto si deve a chi, negli anni, ha dato continuità alla programmazione, ha portato compagnie da fuori regione a Cirò Marina e ha fatto conoscere la città sui palcoscenici italiani.

Il pubblico costruito negli anni

La storia della Krimisa comincia nel 1981, nell’esperienza teatrale avviata da Cataldo Amoruso e portata avanti da Malena con il lavoro di scrittura, adattamento e regia. Il dialetto, le storie della comunità e gli autori del territorio hanno dato alla compagnia un repertorio riconoscibile anche fuori dalla Calabria. A Cirò Marina, l’impegno ha avuto un altro risultato, altrettanto concreto. Ha creato occasioni per andare a teatro con continuità, dalle stagioni dell’Alikia al Premio Antica Krimisa, arrivato nell’estate 2026 alla ventesima edizione. È quella continuità, fatta di spettacoli prodotti in città e di compagnie invitate a esibirsi, che ha contribuito a rendere l’Alikia un punto di riferimento culturale per il territorio.

Alla conferenza stampa Malena ha richiamato il lavoro svolto dalla compagnia, ha illustrato le dodici serate della nuova rassegna e ha invitato i cittadini a partecipare. Il cartellone, "Alikia – Dove l’arte trova casa”, è promosso dalla Krimisa insieme alla Fondazione e al Comune. Si parte domenica 15 novembre alle 18.30, al teatro di via Pola, con L’anatra all’arancia del Teatro Due di Castellaneta Grotte, per la regia di Mario Lasorella. Il 20 dicembre toccherà alla compagnia di casa con U Tignusu, diretto da Malena. Fino al 4 aprile 2027 si alterneranno gruppi provenienti, tra l’altro, da Puglia, Calabria, Sicilia e Campania. A chiudere sarà la compagnia Stefano Fait di Bolzano con Gioco pericoloso.

La nuova direzione della Fondazione

Il consiglio di amministrazione ha conferito a Virginia Marasco l’incarico a titolo gratuito nella seduta del 10 novembre. Marasco, che ha fondato e diretto una scuola di teatro, ha indicato l’obiettivo di fare dell’Alikia «la casa degli artisti». Nella stessa conferenza, la sindaca e presidente della Fondazione Mariagrazia Panebianco ha presentato anche la nuova presidente onoraria, Berenice Russo, pittrice di Cirò. L’assessore Antonio Castiglione ha annunciato ulteriori iniziative condivise tra Comune e Fondazione.

Il lavoro della nuova direzione si vedrà nei programmi e nella capacità di coinvolgere artisti e pubblico. Intanto, domenica l’Alikia apre con un cartellone già pronto, una compagnia di casa attesa in due rassegne fuori regione e un pubblico costruito stagione dopo stagione. È da questo lavoro di Giovanni Malena e della Compagnia Teatrale Krimisa che la Fondazione prosegue il suo cammino.