A San Ferdinando un appuntamento imperdibile con il grande teatro: lunedì 23 giugno alle ore 21:00 in Piazza Convento andrà in scena lo spettacolo “Clitennestra” con l’intensa interpretazione di Paolo Cutuli. A darne notizia è il Comune, che promuove l’evento.

Liberamente ispirato al celebre monologo Clitennestra o del crimine di Marguerite Yourcenar, lo spettacolo – prodotto dalla Compagnia Dracma – dà voce alla regina di Micene, protagonista di una delle tragedie più emblematiche della mitologia greca. Dopo dieci anni di attesa, Clitennestra uccide Agamennone al suo ritorno dalla guerra di Troia. In scena, si rivolge direttamente al pubblico, trasformato in una giuria ideale, per raccontare la sua verità: una confessione lucida e dolente, che trasforma il delitto in un atto d’amore estremo.

La regia, essenziale e contemporanea, fa uso di soli tre trolley da viaggio come elementi scenici e personaggi – Agamennone, Egisto, Cassandra – alternando momenti di pantomima a teatro d’attore per restituire un dramma intimo ma viscerale, di grande potenza emotiva.

Paolo Cutuli, interprete raffinato e carismatico, è stato premiato come Miglior Attore al 1° Premio Teatrale Parodos, dove lo spettacolo ha conquistato pubblico e giuria, ottenendo anche l’inserimento nella stagione invernale del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

«Portare in piazza un’opera di tale intensità è per noi motivo di orgoglio – dichiara il consigliere comunale comunale delegato alla Cultura Francesco Barbieri – e rientra nella visione di un’estate culturale che vuole essere stimolo, riflessione e bellezza condivisa. Invitiamo tutti a partecipare a questa serata di teatro sotto le stelle, certi che saprà lasciare un segno profondo». L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.