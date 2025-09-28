I fondi dello spettacolo, con la regia e l'adattamento dei testi di Salvo Ficarra, sosterranno le attività della Lilt a favore della prevenzione e della lotta ai tumori

La Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e il supporto organizzativo di Polis cultura, promuove una speciale serata di teatro e solidarietà. Al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, sabato 11 ottobre alle ore 21.00, andrà in scena Il Malato immaginario di Molière con la regia e l'adattamento dei testi di Salvo Ficarra.

A Reggio Calabria arriverà, dunque, un grande classico del teatro che avrà come protagonista l'attore Angelo Tosto nelle vesti di Argan. Con lui un gruppo di attori che formano un cast di alto livello: Filippo Brazzaventre, Daniele Bruno, Cosimo Coltraro, Giovanna Criscuolo, Luca Fiorino, Anita Indigeno, Lucia Portale, Emanuele Puglia e Giovanni Rizzuti. In scena anche i ballerini Luca Bisicchia e Daniele Caruso.

Il Malato immaginario racconta la storia di Argan. Un uomo ossessionato dalla salute e con l’idea di essere sempre malato. Temi che rendono questa commedia praticamente senza tempo. Tra equivoci e risate, si assisterà ad uno spettacolo che ha già conquistato il pubblico che ha avuto l’occasione di vederlo dal vivo. Un successo che ha la firma dell'eclettico talento di Salvo Ficarra, nome conosciuto dal grande pubblico come campione di comicità al fianco di Valentino Picone con cui forma un duo che ha regalato tantissimi sorrisi agli italiani in questi anni tra cinema, teatro e televisione.

Una serata che unisce arte, cultura e impegno sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione oncologica, cuore della missione della Lilt. Il ricavato contribuirà a sostenere le attività della Lilt a favore della prevenzione e della lotta ai tumori.

I biglietti sono disponibili presso:

Sede Lilt- Via San Paolo, 24 Reggio Calabria – Tel. 0965.331563 (dal lunedì al venerdì, ore 09-11:30 / 15:00-18:00)

Botteghino Catonateatro – Arena “Alberto Neri”, Via Marina, Catona – Reggio Calabria - Tel.0965.301092 - 0965.304054 - WhatsApp 327.3518347 (orari 10:00-13:00 / 17:00-20:00, tutti i giorni tranne domenica)