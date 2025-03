Come ogni anno, la prima domenica dopo il mercoledì delle ceneri, le strade di Palmi sono state animate da migliaia di visitatori in occasione dell’Ottava di Carnevale della Piana. Con il patrocinio del Comune e della Regione Calabria, l’evento, giunto alla sua quarantunesima edizione, è stato organizzato con successo dall’associazione culturale “Per Palmi” del presidente Umberto Fonte e del suo vice Marco Gagliostro, che da mezzo secolo persegue fini sociali a tutela delle tradizioni. Il carnevale più antico della provincia e secondo in Calabria dopo quello di Castrovillari, ha registrato la partecipazione di ben 18 carri allegorici, 15 gruppi mascherati, scuole e una decina di maschere singole iscritte al concorso che prevedeva premi in denaro.

La sfilata è partita alle ore 14.30. Le vie della città sono state letteralmente invase da un tripudio di colori, musica, allegria e voglia di far festa. La splendida giornata di sole ha incorniciato in modo perfetto la manifestazione che ha reso felici bambini e adulti provenienti da tutta la Calabria.

Con la collaborazione di Cogliandro Eventi, la madrina d'eccezione di questa edizione del carnevale è stata Chiara Esposito, Miss Mondo Italia 2023. Ad impreziosire l’evento due giovanissime artiste di Palmi, la cantante Silvia Ferraro, finalista del premio “Mia Martini” e recente vincitrice della categoria Kids del contest canoro di livello nazionale “Sanremo New talent”, e Sara Surace ballerina di ginnastica ritmica della società Kolbe, campionessa regionale e nazionale, nonché animella dell’ultima edizione della Varia.

In serata, giunti in Piazza Primo Maggio, i carri e i gruppi mascherati sono stati votati dai membri della giuria presieduta dalla ballerina e coreografa Giusy Sarto.

I risultati

Categoria carri allegorici: 1° Spazio ai sogni-La vita è bella se la vive a colori; 2° Italian circus-le antiche tradizioni; 3° Squid game-il pagliaccio di Renzi; 4°Castello Disney-Mario e Luigi-Peter Pan; 5° Far west.

Categoria gruppi mascherati: 1° Il mondo dei dolci; 2° Api in fiore; 3° Coco; 4° Tutti in pista con Grees; 5° Moto cross-pennellate di allegria- Peter Pan.

Categoria maschera singola: 1° Caramella incantata.