Ogni grande cambiamento lascia un segno nella storia. In musica, uno dei più profondi è quello che conduce dal Classicismo al Romanticismo. A raccontarlo sarà Emilio Aversano con "Il Pianoforte classico-romantico", in programma venerdì 28 agosto, alle ore 22.00, per un nuovo appuntamento di Armonie della Magna Graecia a Palazzo Santa Chiara di Tropea.

Con Beethoven il pianoforte diventa voce dell'uomo, della sua forza interiore e della sua ricerca di libertà. La forma classica si apre a nuove tensioni espressive, lasciando spazio a una musica più personale e profonda. Con Chopin quella rivoluzione trova una nuova dimensione: il pianoforte si fa poesia, racconto intimo, luogo in cui emozioni e memoria prendono forma attraverso il suono.

In questo dialogo tra due epoche, Emilio Aversano guiderà il pubblico alla scoperta di un repertorio che unisce rigore e sentimento, architettura e poesia, virtuosismo e introspezione. Un viaggio attraverso pagine immortali che mostrano come, in pochi decenni, il pianoforte sia passato dall'essere uno strumento di equilibrio e perfezione formale a diventare la voce più autentica dell'animo romantico.

«Il Pianoforte classico-romantico» chiude il mese di agosto della XXIX edizione di Armonie della Magna Graecia, confermando la vocazione della rassegna nel proporre al pubblico grandi interpreti e programmi capaci di raccontare la musica oltre il semplice ascolto, attraverso storie, epoche e sensibilità artistiche.