La Rete Italiana di Ostelli C. I. A. O. A. M. I. C. O. – Hostelling International, rappresentata dal vicepresidente Francesco Barbuto, ha scelto la Calabria per la prima tappa del tour “Vita da Ostello con ArtHo”. Nell'ostello diffuso di S. Andrea Apostolo dello Ionio, nel Catanzarese, una tre giorni fatta di incontri, scambi di buone pratiche e promozione del turismo di relazione. Un confronto sul turismo degli ostelli tra esperti della rete italiana, amministratori locali e rappresentanti delle associazioni del territorio ha dato il via alla tappa calabrese dell'iniziativa.

Prima tappa del tour



«Noi abbiamo scelto la Calabria proprio perchè a nostro parere, per quanto riguarda questo format, è un terreno vergine - spiega Michele Viola, delegato per l'Italia della rete -. Il tour, che abbiamo presentato a Milano, parte da qui, per cercare di mostrare anche agli amministratori locali di piccoli borghi che spesso hanno il problema dello spopolamento e della destagionalizzazione, quali possono essere le strategie per iniziare a creare un'offerta e una promozione adeguata nella nostra rete che è composta da circa 20 milioni di utenti, 60 paesi con 2560 ostelli circa».

La Calabria protagonista

«Ringrazio la rete per aver scelto Sant’Andrea come luogo da cui lanciare questo progetto importantissimo - ha affermato il sindaco Nicola Ramogida - che rappresenta la ciliegina sulla torta, un incremento per rilanciare il nostro centro storico. Noi abbiamo una serie di bellezze oltre che un turismo religioso legato alla figura della prima beata della diocesi di Catanzaro Squillace, Mariantonia Samà, insieme alla catanzarese Nuccia Tolomeo e questo progetto potrà portare soltanto benefici».

Nuove strategie di relazione



Intanto c'è chi, come il comune di Girifalco guidato dal sindaco Pietrantonio Cristofaro, è pronto a puntare sul turismo degli ostelli. «Girifalco è pronto a mettere a disposizione della comunità le strutture presenti - ha sottolineato il primo cittadino -. Purtroppo come tutti i paesi dell'entroterra viviamo lo spopolamento quindi se riusciamo ad attrarre visitatori sul nostro territorio con nuove strategie, la cosa non dispiace assolutamente».

Il valore della parola nel libro di Maimone

Dibattiti, confronti, riflessioni ma anche momenti culturali e presentazioni di libri hanno scandito la tre giorni. Di particolare interesse a tal proposito la presentazione del libro dello scrittore milanese Biagio Maimone, “La Comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario" che mette al centro il valore della parola intesa come fulcro attorno a cui ruota lo sviluppo sociale ed umano e quindi le relazioni, alla presenza di Don Angelo Comito, già missionario in Madagascar. Il volume, dedicato dall'autore a Papa Francesco, diventa anche un monito per ricordare a tutti che è possibile contrastare i fenomeni complessi anche attraverso l'uso della parola purchè sia educativa. Il linguaggio diventa pertanto vettore di valori e non di offese, per creare un nuovo modello di comunicazione e una nuova relazione umana.