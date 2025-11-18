Secondo successo stagionale per la compagnia Teatro Incanto del direttore Francesco Passafaro, che compirà vent’anni il prossimo 1° dicembre: «Anni di sacrifici, studio, sperimentazione, ma anche di relazione con il pubblico». Prossimo appuntamento il 21 dicembre con “Natale in casa Cupiello” di De Filippo
Vent’anni di teatro, passione, ricerca artistica e cura del pubblico. Con queste premesse la compagnia Teatro Incanto, guidata dal direttore artistico Francesco Passafaro, è tornata sul palco del Teatro Comunale di Catanzaro per il secondo appuntamento del cartellone 2025 con la commedia “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello, registrando ancora una volta il tutto esaurito e confermando una traiettoria di crescita costante e riconosciuta dalla città.
Non una scelta casuale, ma una dichiarazione identitaria: festeggiare il ventennale con un autore che rappresenta la complessità dell’umano, la profondità dell’ironia e l’arte di far riflettere con leggerezza. La compagnia si confronta con il genio agrigentino affrontandolo con rispetto, rigore e autenticità, senza tradire la potenza originaria del testo.
«Questa è la prima commedia che mettiamo in scena quest’anno e abbiamo voluto farlo con un’opera che ci rappresenta profondamente – afferma il direttore artistico Francesco Passafaro –. Il primo dicembre festeggeremo vent’anni di vita teatrale: anni di sacrifici, studio, sperimentazione, ma anche di relazione con il pubblico. Pirandello, con la sua modernità sconvolgente, è il modo più giusto per celebrare un traguardo che parla di arte e identità. In vent’anni non abbiamo mai ceduto alla volgarità: il teatro è cultura, è riflessione, è cura. La bellezza non ha bisogno di scorciatoie».
Rigore e coerenza sono le linee guida della regia: Passafaro ha scelto di mantenere il testo pressoché inalterato, lasciando emergere tutta la sua forza originaria, ambientata nel 1917 ma attraversata da tematiche ancora oggi attualissime: ipocrisia sociale, maschere di convenienza, reputazione come gabbia, verità sacrificata per il decoro.
La trama, celebre, ruota attorno a Beatrice Fiorica, convinta del tradimento del marito e decisa a smascherarlo, fino a scontrarsi con le abilissime dinamiche di Ciampa, figura pirandelliana emblematica delle corde dell’anima e delle convenzioni che salvano o distruggono la rispettabilità sociale.
Molto apprezzata l’intera compagnia in scena: al fianco di uno straordinario Francesco Passafaro nei panni di Ciampa, intensa Francesca Guerra nel ruolo di Beatrice; brillante e irresistibile Ludovica Cucchiara nel ruolo della serva Fana. Completano il cast Carmen Antoci, Roberto Musolino, Gastone Barberio, Antonia Marino ed Elisa Condello, per un ensemble solido, dinamico e convincente.
La stagione Domenica d’Incanto 2025 sarà composta da quattro produzioni interne e quattro spettacoli esterni, una scelta artistica orientata alla qualità e non alla quantità, con titoli selezionati per valore culturale, formazione del pubblico e crescita del territorio. Tra i prossimi appuntamenti, attesissimo “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo, in scena il 21 dicembre in una nuova versione. Ma le sorprese e gli appuntamenti non finiscono qui.