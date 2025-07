VIDEO | Domenica 27 luglio la palestra della scuola “Corrado Alvaro” si trasforma in un universo di mattoncini: esposizioni, aree gioco e concorsi per appassionati di tutte le età

Sarà un’esplosione di creatività, colore e divertimento. Domenica 27 luglio dalle ore 16.00 alle 23.00, la palestra della Scuola "Corrado Alvaro" di Chiaravalle Centrale su Corso Gregorio Staglianò, si trasformerà nel cuore pulsante del mondo Lego con "Chiaravalle Brick". Questo straordinario evento, interamente dedicato ai celebri mattoncini, promette di incantare e coinvolgere visitatori di tutte le età.

Sinergia e collaborazione

L’idea è della neonata associazione “Collezionisti Seriali” che grazie alla passione e dedizione dei propri soci ha dato vita a questo ambizioso progetto, rendendo possibile l’evento. Fondamentale la collaborazione e il supporto dell'Amministrazione Comunale di Chiaravalle Centrale e dell’Associazione Agorà, che hanno riconosciuto il valore di un'iniziativa capace di promuovere la socialità e la cultura.

Il gioco quale momento di aggregazione

Prezioso, inoltre, il contributo di Alebrick, presidente dell’associazione, e il supporto degli sponsor che hanno contribuito a rendere possibile l’evento. Chiaravalle Brick si propone come un appuntamento imperdibile, un vero e proprio momento di aggregazione aperto a tutti: famiglie in cerca di un pomeriggio speciale, bambini desiderosi di esprimersi con la propria fantasia, appassionati pronti a condividere la propria passione.

Esposizioni originali

Nel corso della giornata, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un universo di costruzioni mozzafiato. Sarà possibile ammirare esposizioni di set ufficiali Lego provenienti da collezioni private di appassionati che giungeranno da diverse zone della Calabria, ma non solo: la mostra includerà anche opere originali, creazioni uniche e ingegnose che testimonieranno la creatività e l'abilità dei costruttori.

Divertimento per tutte le età

Per i più piccoli, e per chiunque voglia mettersi alla prova, sarà allestita un'ampia area di gioco libero, suddivisa per fasce d'età, per garantire a ogni bambino lo spazio e i mattoncini adatti alla propria età e alle proprie capacità. Questo spazio permetterà ai giovani costruttori di sperimentare in autonomia, dando sfogo alla propria immaginazione. Inoltre, durante l'evento si svolgerà un entusiasmante concorso riservato ai giovani talenti, un'occasione per mostrare le proprie abilità e provare a vincere fantastici premi.