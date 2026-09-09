Al via Cosenza City Soul, il festival dedicato alle sonorità Blues, Folk, R&B e Soul, in programma l'11 e il 12 settembre 2026 al Castello Svevo, con ingresso libero.

A presentare la kermesse, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca: «Cosenza non è una città che si limita ad avere un patrimonio straordinario: è una città che vuole farlo vivere. Cosenza City Soul interpreta esattamente questa nostra idea di cultura: portare qualità, partecipazione e grandi eventi nei luoghi simbolo della nostra identità, rendendo il patrimonio storico e culturale protagonista della vita cittadina».

«Il Castello Svevo è uno dei simboli di Cosenza – prosegue Giuseppe Mazzuca - e vogliamo continuare a renderlo uno spazio vivo, aperto alla cultura, alla musica e alla partecipazione. La scelta dell'ingresso libero è un ulteriore elemento qualificante: la cultura deve essere accessibile a tutti e non un privilegio per pochi. Due serate con grandi artisti, mostre, incontri, jam session e un'area Food & Drink rappresentano un investimento sulla comunità e sulla capacità della città di stare insieme».

Il programma prenderà il via alle ore 18.00 con l'apertura delle mostre, delle esposizioni artistiche, degli spazi dedicati ai vinili e allo shopping. Alle 19.00 è previsto il welcome drink, mentre nel corso delle serate si alterneranno incontri, jam session e concerti dal vivo. Sarà inoltre attiva per tutta la durata della manifestazione un'area Food & Drink.

Ricca la line-up musicale.

Venerdì 11 settembre si esibiranno Shanna Waterstown e i Walking Trees. Sabato 12 settembre sarà la volta di LeBurn Maddox e Fabio Hollerin' Clarizia & The Ramblin Men Blues. «Il nostro plauso va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione – conclude il presidente Mazzuca - che mette insieme cultura, musica, socialità e promozione del territorio. Iniziative come questa rafforzano l'identità della città e contribuiscono a renderla sempre più attrattiva». Per facilitare l'accesso al festival sarà attivo un servizio navetta con partenza da Piazza dei Bruzi, nei pressi del Comune di Cosenza.