Il caffè della Peppina, Il coccodrillo come fa?, Il valzer del moscerino, Goccia dopo goccia, Le tagliatelle di nonna Pina... potremmo continuare ancora a lungo per citare e mettere in fila tutte le canzoni per bambini divenute celebri grazie allo "Zecchino d'oro", il festival musicale per eccellenza in Italia dedicato ai più piccoli. La kermesse, con i suoi 65 anni di storia, fa parte a tutti gli effetti del patrimonio culturale del nostro Paese e, nonostante i cambiamenti e le nuove mode che hanno fatto incursione in lungo e in largo per la nostra penisola, continua ancora oggi a suscitare l'interesse e a ravvivare la passione per la musica nei giovanissimi. Ogni anno lo "Zecchino d'oro" dà modo a tanti aspiranti cantanti di esibirsi a Bologna, accompagnati dal Piccolo coro dell'Antoniano, mettendo alla prova il proprio talento musicale di fronte ad un pubblico vastissimo, composto anche dai milioni di telespettatori che attraverso i canali della Rai seguono l’avvincente sfida canora.

Per poter accedere alla fase finale della manifestazione, tuttavia, è necessario superare delle selezioni. Proprio nei giorni scorsi, nel centro commerciale "Due Mari" di Maida, in provincia di Catanzaro, oltre 400 bambini hanno preso parte all’unica tappa regionale del casting ufficiale con il sogno di conquistare la finalissima del concorso. Un appuntamento capace di intercettare l'attenzione dei fruitori della struttura commerciale e delle famiglie dei piccoli talenti provenienti non soltanto dalle cinque province calabresi ma anche dalla Puglia, dalla Sicilia e dalla Campania.

L'evento, organizzato in collaborazione con Wobinda Produzioni, ha riservato un piccolo ma prezioso palcoscenico a centinaia di bambini che hanno potuto così esprimere il proprio amore per la musica condividendo emozioni e divertimento con i presenti. Ora, per ciascuno di essi, non resta che attendere l'esito delle selezioni e scoprire chi passerà alle fasi successive nella speranza di poter lasciare un segno nella storia del festival musicale nato nel 1959.