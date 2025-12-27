L’intento della speciale visita guidata è di far scoprire le origini, le storie e le curiosità che si celano dietro il gioiello architettonico firmato da Paolo Portoghesi

Il Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro per la prima volta apre le sue porte ai cittadini e ai turisti in occasione di una visita guidata drammatizzata promossa con l’intento di far scoprire le origini, le storie e le curiosità che si celano dietro l’autentico gioiello architettonico firmato da Paolo Portoghesi.

Dal 27 al 30 dicembre si potrà salire a bordo de “La nave teatro” per un viaggio nel cuore del teatro e tra le sue meraviglie: inaugurato nel 2002, il Politeama è tra i teatri pubblici più “giovani” a livello nazionale che ha saputo scrivere una storia importante. Dal punto di vista estetico rappresenta un connubio tra le forme musicali, naturali e quelle storiche legate al palcoscenico.

Suggestioni visibili nella facciata, che evoca il Barocco di Borromini, nella conchiglia del soffitto che domina la grande sala, negli elementi fortemente simbolici della pianta, che richiama la forma della lira, delle balconate ispirate a quelle del violino, della decorazione a sette punte dei palchetti che indicano le note musicali. E ancora le stelle che richiamano il mondo marino, il colore delle sedute della tonalità damasco che ricorda la nobile arte della sete catanzarese.

Il teatro di Portoghesi è una vera e propria esperienza da vivere, ancora non del tutto conosciuta e valorizzata. Da qui l’intuizione di dare vita ad una drammaturgia grazie all’idea di Settimio Pisano, direttore generale del Politeama, che ne ha commissionato la scrittura a Giacomo Carbone. Ne è scaturita una produzione, in collaborazione con Teatro del Carro, attraverso il corpo e la voce dell’attore e performer Francesco Gallelli che condurrà i visitatori come un nocchiero con i suoi viaggiatori. Entrando e uscendo dal personaggio, accoglierà il pubblico nel foyer, spostandosi poi verso la platea e il palco, per concludere con una visita panoramica dall’ultimo piano, arricchendo il racconto di aneddoti e leggende legate al teatro.

Sarà possibile assistere alle visite, per una durata di 45 minuti circa, da sabato 27 a martedì 30 dicembre, tutti i giorni alle ore 17.00 e alle ore 19.00, domenica 28 dicembre anche la mattina alle ore 11.00. Il biglietto unico al costo di 8 euro è acquistabile on line sul portale del politeama oppure contattando il botteghino al numero 0961 501818.