Torna all’attenzione dei viandanti il borgo di Civita, riconosciuta perla calabrese avvolta nel telo verde della natura che solo il Parco Nazionale del Pollino può offrire. Sabato 12 luglio, dalle 18:30, la cittadina si vestirà a festa per ospitare “Borghi di Gusto”, un evento d'eccezione, organizzato dal Comune di Civita in sinergia con Slow Wine Calabria che trasformerà il centro arbëreshë in un elegante salotto a cielo aperto, anticipando di una settimana il prestigioso Vinitaly di Sibari programmato dal 18 al 20 luglio.

La manifestazione sarà un’immersione totale nel buon vino con la conferma della presenza di numerose rinomate cantine, sarà ancora una ghiotta occasione per passeggiare nella cucina tradizionale e nell’amore per un territorio ricco di storia e fascino. Gli ospiti, e non semplici turisti, saranno accompagnati per mano in un percorso enogastronomico d’eccellenza tra piatti tipici abbinati a vini pregiati per esaltarne il gusto. Ma non è tutto. “Borghi di Gusto” celebrerà anche l’atmosfera incantata della Notte Romantica, il tutto condito da un palinsesto vivace fatti da momenti musicali, performance dal vivo e appuntamenti culturali.

Il sindaco Alessandro Tocci ha espresso grande entusiasmo per l'iniziativa: «Una manifestazione che punta alla valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche, con particolare attenzione al “Capretto alla civitese”, prodotto simbolo inserito nella progettazione De.Co. Vogliamo promuovere un modello di accoglienza slow, sostenibile e autentico – il pensiero del primo cittadino - che racconti la nostra storia attraverso i sapori e la bellezza che ci circonda». Insomma, una proposta per frequentare Civita per apprezzare la ricchezza della cucina arbëreshë. E tra un bacio e un abbraccio avvolgente alla propria anima gemella , non guasterà sicuramente sorseggiare un calice di rosso intenso, bianco aromatico o rosato fresco, in quella che si trasformerà in atmosfera da fiaba.

Ad onorare la serata ci saranno importanti autorità istituzionali e professionisti del settore, a testimonianza del suo valore e della sua risonanza. Tra gli ospiti attesi l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo, la consigliera regionale Pasqualina Straface e la presidente ARSAC Fulvia Michela Caligiuri. Saranno presenti anche Andrea Ponzo, coordinatore della Calabria per i “Borghi più belli d’Italia”, Alessandra Molinaro, coordinatrice regionale “Slow Wine Calabria”, Guglielmo Gigliotti, sommelier “Slow Wine Calabria”, Elisabetta Giudrinetti, coordinatrice della Toscana per i “Borghi più belli d’Italia” e Intervitis Europa, Rosario D’Acunto, progettista e formatore Artes Turismo Esperienziale e Francesco Nicoletti, sommelier.

Una serata da non perdere per tutti gli amanti del buon vivere, l’occasione di immergersi nella tradizione e nella bellezza di uno dei borghi più affascinanti della Calabria è unicamente possibile.