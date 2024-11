Grande attesa per due degli eventi di punta della rassegna "A farla amare comincia tu", la manifestazione promossa dal Comune di Catanzaro con la direzione artistica di Antonio Pascuzzo. Nella Basilica dell'Immacolata, il 28 dicembre, alle ore 21.30, si esibirà con un concerto inedito Vinicio Capossela; mentre il 29 dicembre, a partire dalle ore 21, sarà il momento di Samuele Bersani per uno speciale ed intimo “30 minuti live” che saranno anticipati dal fisarmonicista Carmine Ioanna.

Gli appuntamenti sono gratuiti ma - fa sapere l'amministrazione comunale -, per garantire degli accessi più ordinati si è previsto un sistema di prenotazione trasparente e immediato utilizzando la piattaforma ticket.it, considerando anche il grande interesse suscitato dagli artisti in programmazione e visto l'eccezionalità della location.

A partire dalle ore 15 di venerdì 23 dicembre 2022, si potrà accedere ai seguenti link per prenotarsi per le esibizioni di Vinicio Capossela – https://www.ticket.it/musica/evento/vinicio-capossela.aspx – e Samuele Bersani – https://www.ticket.it/musica/evento/samuele-bersani.aspx. Non sarà necessario registrarsi su ticket.it ma basterà inserire il proprio nome, cognome, mail e numero di telefono. Sarà possibile riservare solo due biglietti per utente che si collegherà sulla piattaforma. Dopo pochi minuti si riceverà sull'indirizzo mail indicato il ticket che dovrà essere mostrato in formato digitale, quindi sul telefonino, o in formato cartaceo la sera dell'evento e che darà diritto al mero ingresso in Basilica, in quanto i posti a sedere sono limitati.

Per il concerto di Vinicio Capossela, l'ingresso sarà previsto a partire dalle ore 20.45 del 28 dicembre. Il diritto acquisito con la prenotazione sarà valido fino alle 21.15.