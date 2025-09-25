Teatro e racconto al centro della performance dedicata all’artista messicana, potente e fragile, che ha saputo trasformare il dolore in creazione

Terzo imperdibile appuntamento del Festival “Caudex – Visione letterarie”, con ingresso gratuito, al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. Ospite del nuovo evento, che si terrà domenica 28 settembre 2025 alle ore 21:00, Antonio Nobili con la sua opera “Frida Kahlo. La morte dovrà aspettare”.

L’opera di Nobili è un omaggio straordinario a una donna che ha saputo trasformare il dolore in bellezza, la sofferenza in resistenza, la vita in arte. Antonio Nobili riesce a restituire questa complessità con una scrittura palpitante e poetica, capace di toccare il cuore e la mente del lettore. Un'opera che non si limita a raccontare Frida, ma la fa rivivere tra le pagine, con tutta la sua potenza, la sua fragilità e il suo ineguagliabile spirito indomito. Una storia che non parla solo di Frida, ma di tutte le donne che hanno saputo trasformare il dolore in creazione, la sofferenza in una voce potente e inestinguibile.



Un libro intenso di arte, passione e destino. Il sipario si apre e le pagine diventano voce, la storia diventa scena, il dolore diventa canto.

All’interno di Caudex, il libro di Antonio Nobili prende corpo attraverso le attrici Angela Gaetano e Fedora Cacciatore, accompagnate dalla musica di Andrea Reda, Anna Russo, Vittorio Viscomi e dalla voce di Chiara Vescio.

Un dialogo con Emanuela Stella intreccerà teatro e racconto, sorpresa e riflessione.

Non una presentazione, ma un viaggio che porterà il pubblico nel cuore di Frida Kahlo, oltre le pagine, oltre le parole.