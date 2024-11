C'è di tutto e ce n'è per tutti i gusti. Quello che si prepara a vivere la Calabria è un weekend all'insegna del divertimento e della leggerezza con una serie di spettacoli che spaziano dal teatro alla musica, dalle rievocazioni storiche alla comicità.

Ecco alcuni degli eventi più interessanti in programma nella nostra regione in questo fine settimana.

RDS Summer Festival a Palmi

Farà tappa a Palmi, in piazza Primo Maggio, venerdì 19 e sabato 20 luglio l'RDS Summer Festival. L'evento musicale, tra i più attesi in Italia, arriva in Calabria con una doppia data che si preannuncia carica di entusiasmo ed energia. A salire sul palcoscenico, in occasione della prima serata, saranno Aka 7even, Capo Plaza, Cioffi, Leo Gassman e Noemi. Sabato 20 luglio toccherà invece a gIANMARIA, Martina Marchetti, Mida, Negramaro e Vale LP. Sarà Anna Pettinelli a presentare gli artisti protagonisti dell'imperdibile doppio appuntamento.

Concerto Orchestra di fiati a Tropea

Appuntamento al Teatro del Porto di Tropea venerdì 19 luglio alle 22 con un concerto dell’"Orchestra Città dei fiati di Tropea". Una serata dedicata alla buona musica in cui saranno proposti evergreen, colonne sonore, brani virtuosistici dei migliori compositori. Spetterà al coro polifonico "Don Giosuè Macrì" ad affiancare l'Orchestra.

Russell Crowe al Teatro dei Ruderi di Cirella

Si esibirà sabato 20 luglio alle 21 inaugurando la programmazione estiva del Tirreno Festival al Teatro dei Ruderi di Cirella di Diamante il celebre attore Russell Crowe. Uno show internazionale che vedrà l'artista impegnato con la sua band "Indoor Garden Party" per un live epico inserito in un contesto archeologico di suggestiva bellezza.

Festival delle Serre a Cerisano

Proseguono gli appuntamenti con il Festival delle Serre di Cerisano, in provincia di Cosenza. Protagonisti questo weekend saranno Yung Snapp che si esibirà venerdì 19 luglio alle 20.30 nei Giardini di Palazzo Sersale e Peppe Voltarelli che porterà in scena lo spettacolo "La grande corsa verso Lupionopolis" sabato 20 luglio alle 21 in piazzetta Chiocciola.

Inside Festival a Rogliano

Terza edizione per l'Inside Festival. L'evento, in programma sabato 20 luglio, si terrà al Parco Urbano di Rogliano, in provincia di Cosenza. Sul palcoscenico, artisti della scena nazionale e locale. Appuntamento quest'anno con il dj set di Indie power, dj Kerò, Santateresa, Precious - Depeche Mode Experience ed il dj set di Kristello.

Piero Procopio, Dik Dik e Teppisti dei Sogni a Borgia

Nell'ambito della rassegna "Borgia ON - Operazione Nostalgia" promossa dal comune si esibirà sabato 20 luglio alle 21.30 a Roccelletta di Borgia in piazza Nassyria l'attore catanzarese Piero Procopio. Domenica 21 luglio in piazza Ortona, nel centro storico di Borgia, alle ore 21.30 spazio al concerto dei Dik Dik e dei Teppisti dei Sogni.

Festival delle Invasioni a Cosenza

Dal 19 al 26 luglio a Cosenza è tempo del Festival delle Invasioni con il suo ricco cartellone di eventi. Tra gli eventi più attesi, la prima line-up del Festival che vedrà sul palco di Piazza XV Marzo a partire dalle 22 BigMama, Shari e N.A.I.P.. Domenica 21 luglio invece al centro dell'attenzione sarà il reggae di Alborosie.

A Vulata - Carnevale estivo Sanlucidano

Appuntamento domenica 21 luglio a San Lucido, in provincia di Cosenza, con "A vulata". Un particolare rito conosciuto anche come Carnevale estivo che rievoca la scacciata dei Saraceni dalla cittadina calabrese. È tradizione, ogni 21 luglio, vestirsi allegoricamente e tuffarsi nelle acque che bagnano la suggestiva comunità sanlucidese. Ad arricchire il tutto, spettacoli musicali, parate e carri allegorici.