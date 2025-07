Tre serate, fino al 6 luglio, in cui tra le viuzze acciottolate del "Piano delle Fosse" si snoderanno 20 case vinicole calabresi, 8 stand che serviranno cibo tradizionale e spettacoli dal vivo. Il sindaco Scarcella: «Momento importante per la promozione della cultura enogastronomica del territorio»

Un viaggio ricco di gusto, musica e divertimento, attende a Gioia Tauro i visitatori del “Borgo diVino”. L’evento enogastronomico prende il via oggi e proseguirà nelle serate del 5 e 6 luglio nel suggestivo Piano delle Fosse. Il nucleo storico originario della città ospita la chiesa di Sant'Antonio e alcuni palazzi nobiliari, tra cui l'antico palazzo Baldari. Ultimamente, è oggetto di opere di riqualificazione per rivalutarne il patrimonio artistico, architettonico e culturale.

Per l’occasione, tra le sue viuzze acciottolate e piazzette si snoderanno 20 case vinicole calabresi, 8 stand che serviranno cibo della cucina locale rivisitata, e si potranno degustare e conoscere con percorsi formativi dei vini eccellenti del territorio. Tutte le sere è prevista musica dal vivo e disco da mezzanotte alle 3:00, con Adolfo Zagari, Aurelio Mandica, Turi Rugolo, Trio Lamezia, Garage N5 e Sax &Voce. Ospiti speciali: Nonna Cata e una violinista d’eccezione. Tre serate straordinarie organizzate, in uno scenario bellissimo, da un’azienda locale, un pastificio artigianale con la passione per la cucina tradizionale e i prodotti del territorio. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Gioia tauro.

«Borgo diVino rappresenta per Gioia Tauro un momento importantissimo per la promozione della cultura enogastronomica del nostro territorio – afferma il sindaco Simona Scarcella-. Lo scenario nel quale abbiamo organizzato questo evento è spettacolare. L'antico Borgo Piano delle Fosse, un salotto speciale posto sull' affaccio Barone, con vista mozzafiato sul nostro tramonto, diventa il teatro di un tre giorni dedicati al cibo migliore della Calabria, ai nostri piatti della tradizione, alla musica etnica e non solo. Gioia Tauro sta realizzando il nostro sogno, quello di essere il centro della cultura, della bellezza, del turismo gastronomico calabrese. Regaliamo bellezza».

I prossimi eventi in programma

Gli eventi estivi a Gioia Tauro proseguiranno nelle giornate 11,12 e 13 luglio, con la prima edizione della fiera "Mare e Terra", organizzata in collaborazione con Ana Ugl associazione nazionale ambulanti. Oltre 100 espositori dalla Calabria e da fuori regione animeranno il lungomare con street food, musica dal vivo e artisti di strada.

Il 17 luglio l'estate gioiese si accenderà con il concerto di Clara. Direttamente dal palco del Festival di Sanremo, l'artista si esibirà sul lungomare dalle ore 21:30. L’evento sarà ad ingresso gratuito.