Sul lungomare una cena degustazione con lo chef Nino Gramuglia, il maestro gelatiere Vincenzo Pennestrì e il Consorzio del Torrone di Bagnara Igp, tra eccellenze gastronomiche e vini calabresi

Il prossimo 3 luglio 2026, il lungomare di Bagnara Calabra farà da cornice a "Armonia in Cucina", evento gastronomico di inizio estate firmato Zefiro Restaurant. Una cena degustazione d’eccellenza nata per celebrare e valorizzare l’identità culturale e i sapori unici della Costa Viola e della Calabria. La serata vedrà la sinergia di tre grandi interpreti del territorio: lo chef Nino Gramuglia, che guiderà la cucina tra ricerca e tradizione; il maestro gelatiere Vincenzo Pennestrì (della storica Gelateria SottoZero di Reggio Calabria), che presenterà una speciale versione del Gelato al Torrone di Bagnara IGP; e Maurizio Gramuglia, direttore del Consorzio Torrone di Bagnara igp.

A condurre il percorso sensoriale e gli abbinamenti con i vini sarà Andrea Calvarano, maestro assaggiatore sommelier. L'evento, a posti limitati, è realizzato in collaborazione con la prestigiosa cantina calabrese Ferrocinto che offrirà in degustazione alcune delle sue etichette maggiormente apprezzate.