Su 1500 chef arrivati da tutta Italia, i cosentini del “Life Restaurant Pub” vincono la medaglia d’oro al Campionato della Cucina Italiana a Rimini. In particolare nella competizione dove la cucina incontra lo Street Food più unto, dalle migliori offerte nazionali e internazionali di birre, bevande, food e tendenze ristorative 2023. All’interno della fiera riminese “Beer&Food Attraction” si sta svolgendo il 7’ Campionato Campionato della Cucina Italiana, dal 19 al 23 Febraio, organizzato da Italian Exibition Group e Federazione Italiana Cuochi. La competizione è riconosciuta anche dal circuito internazionale “Worldchefs”. In poche parole la più importante è completa competizione culinaria nazionale

Ma cos’è il “Life Restaurant Pub”? Unione di passione per il mondo Pub e Birre, grazie a Domenico Polito che dopo anni di esperienza in giro per il mondo, incontra la cucina di Chef Luca Grillo, un giovane cosentino talentuoso. Hanno gareggiato oltre allo chef Grillo anche Antonio Ruffolo e Michelangelo Rumbolo, un trio di professionalità ed esperienza ristorativa.

Il Life Restaurant Pub, il miglior Pub di Cosenza e Rende, offre un livello di ristorazione al di fuori dei classici ingredienti provenienti dall’industria alimentare. Offrire all’interno di un panino, quella che è una ricetta vera e propria, ingredienti, sapori e profumi equilibrati, da garantire una esperienza rivoluzionaria ai commensali. Se oltre i panini arricchisci l’offerta anche con sfiziosità, carni lavorate con diverse tecniche di cottura e birre selezionate, il risultato è garantito.

Noi di Calabria Food Porn e di LaC News 24 avevamo messo delle bollicine al fresco, adesso dobbiamo festeggiare tutti insieme.