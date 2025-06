Ai piedi del podio, ma il risultato è enorme. Tant’è che la pagina social di Bob – Alchimia a spicchi fatica a trovare le parole per raccontare il quarto posto ottenuto tra le 100 migliori pizzerie al mondo per The Best Pizza Award.

Davanti a Roberto Davanzo ci sono tre mostri sacri della pizza: Francesco Martucci de I Masanielli di Caserta, Franco Pepe di Pepe in grani di Caiazzo e Gabriele Bonci di Pizzarium a Roma. Segue, nell’olimpo mondiale, il locale di Montepaone. Che commenta con un pizzico di stupore ma anche con la consapevolezza di essere ormai un’eccellenza e che in Calabria è possibile creare ed esportare qualità.

Il commento di Bob – Alchimia a spicchi: «Grati a chi ci ha scelti»

«Lo rileggiamo più volte, ancora un po’ increduli, anche se a crederci, in realtà, siamo abituati – è il commento su Facebook per il risultato raggiunto –. A credere che la Calabria possa essere sia casa che destinazione. A credere che una pizza possa parlare una lingua capace di unire, raccontare, superare confini. Ci sentiamo parte di qualcosa che cresce e che ogni giorno prova a lasciare un segno, anche piccolo, sulla mappa del mondo. E siamo grati. A chi ci ha scelti, a chi continua a farlo, a chi ci ha portato nel cuore e nella memoria. Ci vediamo qui, nel posto in cui crediamo».