La dieta mediterranea entra nel mondo di Minecraft per avvicinare i ragazzi ai principi della sana alimentazione, alla qualità del cibo e alla conoscenza dell'agricoltura italiana. In occasione della Giornata mondiale della Dieta Mediterranea, Coldiretti rilancia Farmcraft, il progetto nazionale di educazione alimentare promosso insieme a Campagna Amica e Fondazione Aletheia, con il supporto di Maker Camp. Le scuole italiane hanno tempo fino alle ore 12 di venerdì 27 novembre 2026 per iscrivere gratuitamente le proprie classi al contest nazionale. L'iniziativa utilizza Minecraft Education come strumento didattico per portare nelle aule temi legati all'alimentazione consapevole, alla filiera del cibo e all'attività fisica.

L'obiettivo è aiutare gli studenti a riconoscere gli alimenti di qualità, distinguere quelli sani dai prodotti ultraformulati, leggere le etichette e conoscere la stagionalità degli alimenti, comprendendo il percorso che porta il cibo dalla terra alla tavola.

Attraverso Farmcraft, gli studenti saranno chiamati a realizzare su Minecraft Education mondi virtuali dedicati all'alimentazione consapevole, alla filiera del cibo e allo sport. Potranno progettare aziende agricole, mercati contadini, percorsi dedicati alla biodiversità e ambienti virtuali capaci di raccontare il rapporto tra alimentazione, salute e movimento.

«Il cibo sano e di qualità non può essere un privilegio di pochi, ma deve essere un diritto di tutti», afferma Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria. «In una Regione con circa il 22,3% dei bambini calabresi in sovrappeso, il 15,5% è obeso e il 46% degli adulti calabresi è in eccesso ponderale, abbiamo la responsabilità di educare le nuove generazioni a scegliere consapevolmente ciò che mangiano».

«Con Farmcraft - aggiunge Aceto - entriamo nel loro mondo, utilizzando il loro linguaggio, ma lo schermo è soltanto il punto di partenza. Vogliamo accompagnare i ragazzi dal virtuale alla terra, perché conoscere l'origine del cibo significa avere gli strumenti per scegliere in modo consapevole e dire no quando si è di fronte a un cibo ultraformulato». Il progetto è rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole primarie e a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche sia paritarie. Le classi partecipanti avranno tempo fino al 26 marzo 2027 per presentare i propri elaborati. Le finali si svolgeranno in quattro macroaree territoriali, Nord, Centro, Sud e Isole. Per gli studenti vincitori sono previsti premi che consentiranno di vivere esperienze nelle aziende agricole, nelle fattorie didattiche e nei mercati contadini della rete Coldiretti.

Le iscrizioni sono gratuite e possono essere effettuate fino alle ore 12 del 27 novembre sul sito www.coldiretti.it/minecraft.