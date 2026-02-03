Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Reggio Calabria, la presentazione ufficiale della Via del Bergamotto, il primo itinerario turistico interamente dedicato al principe degli agrumi e al suo legame indissolubile con il territorio metropolitano.

L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria con la collaborazione tecnica di ISNART- Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e culturali, rappresenta il risultato di un percorso di valorizzazione avviato in occasione dell’ultima edizione di "Bergarè".

L’obiettivo è trasformare la vocazione produttiva agricola in un’offerta turistica strutturata, capace di attrarre visitatori durante tutto l'anno attraverso esperienze dirette nelle aziende, percorsi culturali e degustazioni enogastronomiche. "La Via del Bergamotto" non è solo un percorso geografico, ma un modello di collaborazione che vede protagonisti gli agricoltori, i trasformatori, gli operatori turistici e le istituzioni culturali.

Durante l’evento, il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, ha sottolineato come l’itinerario rappresenti un modello dinamico aperto a nuove proposte esperienziali; uno strumento che cresce progressivamente e che diventa cornice di riferimento flessibile per la messa in rete delle eccellenze del nostro territorio. «Abbiamo già riaperto i termini per raccogliere le adesioni al progetto da parte di ulteriori produttori e trasformatori di bergamotto, ha dichiarato il Presidente Tramontana. Per il 2026, la Camera sarà impegnata ad accompagnare le imprese nel miglioramento e nella strutturazione delle esperienze turistiche, per sostenere la vocazione turistica e quella agrumicola del territorio reggino, rafforzando le connessioni tra le due filiere, offrendo al turista la possibilità di scoprire il Bergamotto non solo come prodotto, ma come racconto identitario di una intera area metropolitana».

Secondo Daniele Donnici di ISNART, il Bergamotto rappresenta un formidabile volano per i piccoli comuni dell'areale di coltivazione, molti dei quali vantano un alto potenziale turistico ancora inespresso. "La Via del Bergamotto" si pone dunque come lo strumento operativo per intercettare nuovi flussi, favorire la destagionalizzazione e generare ricadute economiche concrete per la filiera.

All’iniziativa hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria e gli operatori, che hanno espresso al Presidente il loro apprezzamento per la capacità di delineare interventi innovativi, capaci al tempo stesso di tradursi in percorsi concreti e buone pratiche per lo sviluppo del territorio.

Nel corso della mattinata è stata presentata anche un’ulteriore iniziativa volta a valorizzare il bergamotto quale eccellenza produttiva in un ideale “itinerario del gusto”, con la presentazione delle "Ricette di Bergarè". Si tratta di una raccolta di preparazioni d’autore nate dalla collaborazione con chef e pasticceri locali durante l’ultima edizione dell’omonimo evento con un duplice obiettivo: incentivare il consumo del frutto fresco nelle famiglie e consolidare il ruolo del Bergamotto come ingrediente d’elezione della gastronomia reggina di qualità.