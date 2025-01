Il festival Scirubetta, evento dedicato al gelato artigianale, è stato presentato in anteprima alla stampa durante il Sigep 2025 a Rimini. L'evento, organizzato da Conpait e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito della partecipazione di Palazzo Alvaro all'evento fieristico dedicato alle produzioni dolciarie, ha offerto un'anteprima esclusiva delle iniziative e delle degustazioni che caratterizzeranno il festival.

Un'anteprima gustosa

Durante la presentazione, i giornalisti hanno avuto l'opportunità di assaggiare il gusto Crema Reggina e il Bergamotto di Reggio Calabria, due delle specialità più amate, che saranno protagoniste del festival. Gusti e cremosità, che incarnano la tradizione gelatiera calabrese e che hanno conquistato subito il palato dei presenti.

Collaborazione di successo

Il presidente di Conpait, Angelo Musolino, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra Conpait e la Città Metropolitana di Reggio Calabria per la riuscita dell'evento. «Il festival Scirubetta rappresenta un'occasione unica per celebrare la nostra eccellenza gelatiera e per promuovere il turismo enogastronomico nella nostra regione», ha dichiarato Musolino.

Presente all'iniziativa nazionale anche il consigliere metropolitano delegato alle Attività Produttive, Domenico Mantegna, che ha portato i saluti del sindaco Giuseppe Falcomatà e dell'intera squadra amministrativa alla guida di Palazzo Alvaro, ribadito l'importanza dell'evento e la presenza della Città Metropolitana alla fiera internazionale più importante del settore.

«Questo evento ha rafforzato la reputazione di Reggio Calabria come capitale del gelato artigianale, attirando visitatori e appassionati da ogni parte del mondo», hanno avuto modo di affermare Musolino e Mantegna. Insieme a loro, le altre importanti associazioni di categoria Apar e Apga. Giovanna Pizzi, infine, ha anticipato qualche “spunto” della comunicazione mediatica in programma per il quarto appuntamento. Dopo i giornalisti nazionali di settore, altre importanti novità sono attese e in itinere.

«Siamo felici di poter collaborare con alcune tra le più prestigiose realtà territoriali del settore dolciario - ha aggiunto il consigliere metropolitano Domenico Mantegna - proponendo in un contesto di grande valore le migliori eccellenze del nostro territorio, in linea con un indirizzo programmatico che punta sempre più a valorizzare le produzioni di qualità, associandole ad un'attività di promozione territoriale che propone il nostro patrimonio storico, naturalistico, culturale, produttivo».

Un Programma ricco di eventi: le date

Il festival, che si terrà a Reggio Calabria nel mese di settembre, dal 13 al 16, offrirà ai visitatori un programma ricco di eventi, tra cui laboratori didattici, competizioni e degustazioni di gelato. L'anteprima al Sigep ha suscitato grande interesse e curiosità, con molti giornalisti che hanno espresso entusiasmo per l'iniziativa.

Conpait e la Città Metropolitana di Reggio Calabria sono pronti a dar vita a un evento straordinario che celebrerà la tradizione e l'innovazione gelatiera reggina, guardando al mondo. Identità, territorio, passione: la terza edizione del festival ha visto la partecipazione di 34 maestri gelatieri provenienti da tutta Italia e addirittura dall'Asia, che hanno presentato gusti esclusivi e innovativi. Questa è Scirubetta.