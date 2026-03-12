L’artigianato alimentare come patrimonio culturale, economico e identitario del Paese. È stato questo il filo conduttore dell’iniziativa “Intelligenza artigiana a tavola”, promossa da Confartigianato e ospitata ieri alla Camera dei Deputati, un momento di confronto dedicato al futuro del food Made in Italy e al ruolo strategico delle imprese artigiane nella valorizzazione delle filiere agroalimentari di qualità.

L’evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni, parlamentari e protagonisti del mondo produttivo, offrendo l’occasione per riflettere sulle sfide e sulle opportunità che attendono il settore agroalimentare italiano, sempre più chiamato a coniugare tradizione, innovazione, sostenibilità e identità territoriale.

Alla giornata hanno preso parte anche i vertici regionali di Confartigianato Calabria, guidati dal presidente Salvatore Ascioti e dal segretario regionale Silvano Barbalace, insieme al presidente nazionale dei Pastai Salvatore Ascioti e al vicepresidente nazionale dei dolciari Antonello Fragomeni, a testimonianza dell’impegno dell’organizzazione nella valorizzazione delle eccellenze artigiane del territorio calabrese e nella promozione del comparto agroalimentare artigiano a livello nazionale.

Dopo il momento di confronto istituzionale, l’iniziativa è proseguita nel pomeriggio con una degustazione delle eccellenze artigiane regionali, che ha coinvolto parlamentari e ospiti presenti alla Camera. Un vero e proprio viaggio tra i sapori d’Italia che ha visto la partecipazione di undici regioni, ciascuna rappresentata da prodotti simbolo delle proprie tradizioni gastronomiche.

Tra i protagonisti anche la Calabria, che ha portato a Roma alcune delle sue eccellenze più rappresentative, dai dolci della Pasticceria Reggina alla pasta artigianale di Astorino, fino alla celebre ’nduja di Carni Callà di Mileto, prodotti che raccontano un patrimonio fatto di saperi artigiani, materie prime di qualità e un legame profondo con il territorio.

La degustazione ha rappresentato non solo un momento conviviale, ma anche un’occasione concreta per mettere in evidenza il valore delle piccole imprese artigiane, protagoniste della filiera alimentare e custodi di tradizioni che contribuiscono a rendere il Made in Italy un modello riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

L’iniziativa alla Camera dei Deputati ha dunque ribadito il ruolo centrale dell’artigianato alimentare nello sviluppo economico e culturale del Paese, evidenziando come la promozione delle produzioni locali e delle eccellenze territoriali rappresenti una leva fondamentale per rafforzare la competitività del sistema agroalimentare italiano.

Per la Calabria, la partecipazione all’evento ha rappresentato un’importante occasione di visibilità e di promozione delle proprie produzioni artigiane, confermando il valore di un patrimonio gastronomico che continua a distinguersi per qualità, autenticità e tradizione.