VIDEO | Solo due ingredienti per creare un capolavoro di pasta. Una pietanza povera e molto antica, che si tramanda da generazione in generazione. Ecco la ricetta

Paese che vai, tradizione che trovi. Piuttosto direi “famiglia che vai” perché in Calabria ogni ricetta tipica è rivisitata in qualche modo dalle famiglie. Tradizioni che si tramandano da generazioni e guai a sbagliare la ricetta della nonna.

Un piatto povero molto antico, che negli anni ha visto poi cambiare composizione degli ingredienti in base alle diverse zone della Calabria. La lagana tirata rigorosamente con il mattarello, solo due ingredienti per creare un capolavoro di pasta.

Basta poco per realizzarla visti i suoi pochi e semplici ingredienti.



INGREDIENTI PER 5 PERSONE

400 gr. di farina 00

100 gr. di farina di semola

250 ml. di acqua

500 gr. di ceci

2 spicchi d’aglio

1 peperoncino rosso calabrese

4 foglie d’alloro

Sale Q.B.

Mettiamo i ceci in ammollo nell’acqua tiepida, per almeno 24 ore. Questo permetterà di attivare la germinazione e non useremo bicarbonato, altrimenti diventa indispensabile usarlo. Prima di metterli in cottura, laveremo nuovamente i ceci sotto acqua tiepida.

Ora prepariamo la lagana, in una coppa profonda inseriamo le farine, mischiandole e creando la “fontanella” al centro.

Iniziamo a versare, poco alla volta, l’acqua e impastiamo con le mani, raccogliendo la farina che avanza. L’impasto si attaccherà alle mani, non preoccupatevi, dobbiamo usare polso, forza, coraggio e olio di gomito.

Spostiamo l’impasto sulla tavolozza di legno da lavoro, in modo da avere spazio e poter impastare meglio.

Se notate che l’impasto è troppo molliccio, aggiungere della farina, sempre poco alla volta. Il risultato finale sarà un impasto liscio e non appiccicoso e lo lasceremo riposare, coprendolo con la coppa dell’impasto.

Ritagliamo un pezzo d’impasto non molto grande passandoci della farina, passiamo della farina sul mattarello e iniziamo a stendere il tutto. Sarà un bel lavoro, la lagana non dovrà essere molto spessa e neanche troppo lunga (il video vi aiuterà a capire).

Appena la nostra sfoglia sarà pronta, con un coltello liscio taglieremo per metà le lagane e con una rondella zigrinata, creeremo la forma delle lagane. Spostate su una teglia infarinata le lagane pronte, altrimenti si attaccheranno.

Ora prepariamo i ceci tenuti in ammollo e useremo la pentola a pressione, con 35 minuti di cottura vedremo una ottima cottura.

Laviamo i ceci, li inseriamo nella pentola a pressione li copriamo d’acqua fredda. Sistemiamo con un pugno di sale grosso, delle foglie d’alloro e facciamo cuocere a fuoco basso.

Quando i ceci saranno pronti, non aprite subito la pentola a pressione, intanto cuociamo le lagane. Portiamo a bollore l’acqua e inseriamo le lagane poco alla volta, altrimenti si attaccano in cottura.

Sistemiamo di sale senza esagerate, durante la cottura mescoliamo le lagane delicatamente, altrimenti si rompono. Una caratteristica delle lagane è che rimangono al dente, con “il callo” all’interno della pasta.

Infine prepariamo il soffritto, puliamo due pezzi di aglio, tagliamo del peperoncino calabrese e inseriamo in una padella con olio Evo a fuoco basso. Facciamo rosolare il tutto senza farli bruciare.

Scoliamo le lagane e mettiamole nuovamente nella pentola, inseriamo i ceci e mescoliamo. Ora aggiungiamo il soffritto e continuiamo a mescolare per bene, in modo da amalgamare il tutto.

Notate che cremosità che ha la nostra lagana e ceci?

Piatto che andrà servito in un tegame di terracotta o piatto classico, l’importante è mangiare le lagane calde servite da un ottimo bicchiere di vino rosso. Ecco la video-ricetta: