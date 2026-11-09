Un evento per comprendere come cambia il mondo della pizza, in che modo la qualità e la ricerca sugli ingredienti trasformano i consumi e di come la Generazione Z si nuovi consumatori ai approccia al mondo della pizza. Madre Pinzeria Italiana è stata tra gli ospiti di PizzaUp 2026, il simposio dedicato alla pizza contemporanea che ha riunito a Venezia pizzaioli, imprenditori e professionisti del settore provenienti da tutta Italia. La realtà di Locri ha preso parte alla 21esima edizione dell’appuntamento organizzato da Petra Molino Quaglia a Ca’ Giustinian, inserendosi in un confronto che quest’anno ha posto al centro soprattutto il rapporto tra pizzeria contemporanea e Generazione Z.

Il programma ha affrontato alcuni dei principali cambiamenti che stanno interessando il settore: nuove abitudini di consumo, organizzazione del lavoro, tecnologia, comunicazione, sostenibilità e modelli di gestione dei locali.

PizzaUp ha alternato incontri, laboratori e momenti di approfondimento, mettendo insieme esperienze diverse e operatori provenienti da più territori. Per Madre Pinzeria Italiana la partecipazione ha rappresentato soprattutto un’occasione di aggiornamento e confronto professionale: «Torniamo da PizzaUp - spiega Vincenzo Piterna - con nuove idee, nuove amicizie e ancora più voglia di fare bene il nostro lavoro», spiegano dalla realtà locrese.

Un’esperienza che viene letta anche come parte di un percorso di formazione continua: «Per noi dedicare tempo alla formazione significa continuare a crescere, mettersi in discussione e portare qualcosa di ciò che impariamo nel lavoro di ogni giorno, arricchendo il nostro bagaglio professionale e la nostra offerta in un territorio come quello della Locride che ha tanto da dare alla Calabria».

Uno degli aspetti centrali dell’esperienza veneziana è stato proprio il dialogo con altri operatori del settore: «Farlo insieme a persone che condividono la stessa passione rende tutto ancora più bello: ci si confronta, si condividono esperienze e nascono amicizie che ci portiamo a casa insieme agli insegnamenti».

Madre Pinzeria Italiana, nata a Locri, ha costruito nel tempo il proprio percorso attorno alla lavorazione degli impasti, alla formazione e alla ricerca sul prodotto, mantenendo un legame con ingredienti e produzioni del territorio. A PizzaUp, però, il focus è stato soprattutto sul confronto con un settore in continua evoluzione e sulla possibilità di riportare nel lavoro quotidiano idee e strumenti emersi durante i tre giorni veneziani: «Siamo felici di aver fatto parte di questa esperienza - concludono - e grati a Farine Petra per aver creato un’occasione così preziosa di incontro e crescita».