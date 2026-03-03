I premi per la Miglior Colomba classica e per la categoria salata vanno alla Campania. La competizione, promossa dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria

Vengono dal Sud Italia le migliori colombe italiane, a certificarlo è il Campionato "Miglior Colomba d'Italia", svolto alla Tirreno Ct di Carrara. La competizione, promossa dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc), ha visto la Campania fare doppietta di ori nelle categorie classica e salata , la Calabria distinguersi con la colomba gelato.

Alla valutazione della giuria per decretare il vincitore dell'edizione 2026 sono stati sottoposti oltre 80 dolci. L'oro per la Miglior Colomba Classica, cioè realizzata con il solo inserimento di canditi d'arancia e rifinita con la tradizionale glassa croccante, va a Antonio Gargiulo, maestro pasticciere di Sant'Agnello, in provincia di Napoli. Secondo la giuria, la sua colomba ha rispettato perfettamente i canoni richiesti, dalla sofficità all'alveolatura. Nella categoria Salata, il primo posto del podio va all'avellinese Raffaele Romano, maestro pasticciere di Solofra. La sua colomba gastronomica "Anima Campana" è realizzata con capperi, acciughe e Provolone del Monaco. Nella preparazione anche i pomodorini confit che aggiungono dolcezza e colore.

Nella categoria Miglior Colomba Gelato il premio va alla Calabria con il catanzarese Massimo Esposito con una proposta realizzata con gelato al melograno, crumble di anacardi e glassa al cioccolato bianco.

«Quest'anno, osservando la classifica, siamo rimasti - commenta il presidente Fipgc Matteo Cutolo - esterrefatti: dal primo al decimo classificato lo scarto è stato di pochissimi punti. Un livello così elevato non si era mai visto prima. Competizioni come questa hanno proprio l'obiettivo di alzare ogni anno l'asticella dell'eccellenza e favorire la crescita professionale. Non basta restare all'interno del proprio laboratorio, è il confronto con gli altri professionisti che permette di migliorarsi. Per questo puntiamo con determinazione sulla formazione».