Promossa dal GAL dei Due Mari, unisce aziende e allevatori per garantire qualità, tracciabilità e sostenibilità nelle produzioni locali. Il proprietario dell’azienda capofila di Soveria Mannelli Santo Bonacci: «Crediamo che allevare significhi prima di tutto rispetto: solo così possiamo offrire alle persone un prodotto genuino»

Nasce la Filiera Corta “Natura Carne”, una nuova Associazione di Produttori promossa dal GAL dei Due Mari nell’ambito del PSR Calabria 2014–2020, con l’obiettivo di valorizzare le carni locali e rafforzare una zootecnia ancorata al territorio. Il progetto mette in rete allevatori, trasformatori e aziende agricole per consolidare un modello di cooperazione che accorcia la distanza tra chi produce e chi consuma, garantendo qualità, tracciabilità e un'equa remunerazione del lavoro agricolo.

Capofila della filiera è l’Azienda Agricola Bonacci Santo di Soveria Mannelli, realtà multifunzionale attiva nell’allevamento di bovini, bufali e suini in regime biologico e nella trasformazione diretta delle carni. Al suo fianco l’Azienda Agricola Bonacci Claudio, impegnata nelle coltivazioni di castagno, ortaggi e patate e nella prossima attivazione di allevamenti allo stato brado di Suino Nero di Calabria. Due esperienze che dimostrano come sia possibile coniugare innovazione agricola, rispetto del benessere animale e radicamento nelle aree interne.

In un contesto in cui si discute sempre più dei limiti degli allevamenti intensivi – dal consumo di suolo alla perdita di biodiversità – Natura Carne sceglie un’altra strada: produzioni controllate, ritmi naturali, rapporto diretto con i consumatori e filiera corta come strumento di trasparenza. Non si parla di ritorno al passato, ma di un modello contemporaneo che punta su qualità certificata, economie locali e fiducia tra produttore e cittadino.

L’iniziativa mira a creare un’identità rurale riconoscibile, sostenuta da un marchio territoriale e da strumenti di promozione e vendita che includono anche piattaforme digitali ed e-commerce. La filiera rappresenta inoltre un presidio sociale contro lo spopolamento e l’abbandono delle zone agricole, rafforzando il ruolo dell’agricoltura come custode del territorio.

«La nascita di Natura Carne – afferma Santo Bonacci – è un passaggio decisivo per valorizzare le nostre carni e dare continuità a un lavoro che appartiene da sempre a questo territorio. Crediamo che allevare significhi prima di tutto rispetto: per gli animali, per la terra e per chi ogni giorno lavora in azienda. Con questa filiera vogliamo dare dignità al mestiere degli allevatori e offrire alle persone un prodotto vero, controllato e vicino alla nostra identità».



Il GAL dei Due Mari conferma così la propria strategia di sostegno alle filiere corte, alla cooperazione tra imprese agricole e alla promozione delle produzioni di qualità, in linea con le politiche di sviluppo rurale della Regione Calabria.

La Filiera Corta “Natura Carne” è parte integrante della strategia di sviluppo locale del GAL dei Due Mari, che continua a sostenere iniziative di cooperazione, innovazione e valorizzazione delle produzioni agricole di qualità, in linea con gli obiettivi del PSR Calabria e della politica europea leader.