Per il terzo anno consecutivo la storica azienda vitivinicola Ippolito1845 di Cirò Marina si è aggiudicata il Premio Industria Felix come "Migliore impresa del settore vitivinicoltura per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Calabria".

Il riconoscimento, promosso da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved e con il supporto di prestigiose università italiane e partner nazionali, è stato consegnato nel corso della cerimonia svoltasi all'Acaya Golf Resort, in provincia di Lecce, alla presenza di imprenditori, manager, professionisti e rappresentanti del mondo istituzionale e accademico.

La selezione delle imprese premiate è scaturita da un'approfondita analisi realizzata su circa 700 mila bilanci di società di capitali italiane relativi all'esercizio fiscale 2024. Le aziende sono state valutate attraverso un algoritmo scientifico basato su parametri di competitività, crescita occupazionale e solidità finanziaria certificata da Cerved.

A ritirare il premio è stato il presidente del consiglio di amministrazione, Vincenzo Ippolito. «Siamo estremamente felici di ricevere questo premio per il terzo anno consecutivo - ha dichiarato -. Da anni misuriamo la qualità del nostro lavoro attraverso guide di settore e concorsi enologici internazionali che premiano le nostre etichette. Ricevere un riconoscimento legato alla qualità della gestione economica e finanziaria ci riempie ulteriormente di orgoglio perché testimonia l'eccellenza raggiunta nell'affrontare le sfide quotidiane dell'impresa».

Ippolito ha quindi dedicato il premio «alle generazioni della famiglia che ci hanno preceduto, a tutti i collaboratori dell'azienda e a mia madre, che da oltre quarant'anni condivide con noi gioie e sacrifici della vita imprenditoriale». Il riconoscimento conferma il ruolo di primo piano della cantina crotonese nel panorama vitivinicolo regionale e nazionale.