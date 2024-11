La novità gourmet per il Natale 2023 nasce dalla collaborazione tra il maestro pasticciere campano e il Salumificio San Vincenzo. Il suggerimento? Usarlo come antipasto insieme a salumi, formaggi e confetture

Un matrimonio di difficile composizione ma dal gusto esplosivo: è stato presentato nelle scorse ore un panettone special edition, che mette insieme le aree interne della Calabria e la costiera amalfitana, il più celebre salume calabrese dall'acceso colore rosso fuoco e l'arte pasticciera di Minori, in Campania. Nasce così, dalla collaborazione tra il Salumificio San Vincenzo e il famoso maestro pasticciere il panettone alla 'nduja di Sal De Riso.

La proposta arriva proprio dal salumificio calabrese, che dal 1977 produce i salumi e i formaggi tipici della tradizione grazie all'intuizione di Fernando Rota e sua moglie Rosetta, che fondarono gli stabilimenti a Casali del Manco (CS) nel cuore dell’Altopiano Silano, diventando in poco tempo un player importantissimo del mercato, portando il made in Calabria in tutta Italia attraverso le maggiori catene della grande distribuzione, in Europa e nel mondo.

Per il natale 2023, il Salumificio San Vincenzo, dal 1977 specializzato nella produzione di ‘nduja e di tutti i salumi di Calabria, ha presentato in edizione limitata il nuovo panettone gourmet alla ‘nduja prodotto in collaborazione con il celebre maestro pasticciere Sal De Riso nella sua Minori - Costa d’Amalfi.

Si tratta di una soffice pasta lievitata farcita dal sapore unico, che unisce il dolce del panettone di Sal De Riso ed il piccante salato della famosa ‘nduja di Spilinga – salume piccante tradizionale calabrese che sta avendo successo in tutto il mondo e di cui la San Vincenzo è tra i primi produttori.

«Siamo lieti di presentare questa special edition per le prossime festività natalizie. – ha affermato Vincenzo Rota, ad del Salumificio San Vincenzo - La nostra sfida era quella di creare il binomio perfetto tra due gusti difficilmente abbinabili ed offrire al consumatore una nuova esperienza: un panettone equilibrato dal gusto morbido e deciso allo stesso tempo che esaltasse ancor di più la nostra ‘nduja ed il famoso peperoncino di Calabria. Ci siamo riusciti subito grazie alla preziosa collaborazione del maestro Sal De Riso: un’eccellenza italiana con cui ci pregiamo di aver svolto questa attività di comarketing campano-calabrese. Come utilizzarlo? Noi suggeriremmo come antipasto, accanto a dei buoni salumi, formaggi e confetture».