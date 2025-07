Quasi ottomila euro raccolti per il progetto del compositore marchigiano che la scorsa estate ha scelto le montagne calabresi per realizzare la sua opera, in una casa abbandonata in compagnia soltanto della musica

Obiettivo raggiunto! Con 184 sostenitori e 7.643 euro raccolti il progetto di Edoardo Petracci, compositore e performer italiano, originario delle Marche e residente a Roma, diventerà realtà. L'artista, capace di fondere l’eleganza della musica classica tradizionale con trame sonore moderne ed esplorative, nei mesi scorsi, anche attraverso le pagine di LaC News24, aveva lanciato una campagna di crowdfunding per promuovere il suo primo album da solista, "By this window". Una sfida superata per un disco che l'autore ha voluto registrare tra le montagne della Sila nell'intento staccare la spina ed allontanarsi per un po’ dalla frenesia della città. L'opera, scritta e suonata da Petracci, uscirà a fine 2025 e sarà presentato live nel tour di concerti intitolato "Music along the Path".

«"By This Window" è un progetto nato in silenzio, da un momento di sospensione, attraverso una finestra che diventa un portale - afferma l'artista -. Un’idea che ha preso forma in solitudine, tra strumenti acustici ed elettronici. Nessuna aspettativa, nessun compromesso: solo la necessità di raccontare un tempo interiore con suoni minimali, stratificati e organici. Ogni scelta nella vita porta esattamente al momento in cui ci si trova ed io, in quel momento, sapevo di dover essere lì, in quella vecchia, decadente ma bellissima casa abbandonata, da solo e con tutti i miei strumenti. Non avevo aspettative ma volevo creare qualcosa in cui mi riconoscessi realmente, senza etichette o compromessi e ora By This Window sta diventando realtà. Il viaggio è appena iniziato».

L’universo sonoro dell’album si muove tra minimalismo pianistico, ambient elettronico e timbriche cinematiche. La musica del compositore si distingue per una voce personale, profondamente radicata nel gesto strumentale e nella composizione evocativa. Ogni brano è costruito come un universo sonoro, tra analogico e acustico, istinto e ponderatezza, cuore e immaginazione.