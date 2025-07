VIDEO | Un campo con 49mila fiori è diventato un luogo di attrazione social e in molti casi un set per gli sposi

Ai girasoli, Vincent Van Gogh, sublime pittore olandese dell'800 dedicò una serie di dipinti ad olio. Capolavori sparsi ora tra il Metropolitan Museum di New York, il Kröller-Müller Museum di Otterlo, il Museo Van Gogh di Amsterdam e il Kunstmuseum di Berna. A Capocolonna, in contrada Salica, c'è un campo con 49mila girasoli che è diventato un vero set fotografico a cielo aperto, non molto lontano dal Parco Archeologico. Sette ettari di terreno coltivati a girasoli dai fratelli Mesoraca.

Francesco, 40 anni, guida l'azienda di famiglia proseguendo il lavoro iniziato dal nonno. Producono ortofrutta e cereali combattendo negli ultimi anni con la siccità e l'aumento esponenziale delle spese per la gestione dell'azienda. Due anni fa la scelta di diversificare con la semina di girasoli ad alto tasso oelico che l’azienda Mesoraca ha piantato su due campi, uno in contrada Salica e uno a Capocolonna.

La prima volta, l'anno scorso, il campo era a Scifo in una zona meno in vista. Ad aprile di quest'anno, dopo il buon raccolto della passata stagione, è stato piantato il campo a Salica che sin dai primi giorni di giugno è diventato un luogo di attrazione social con centinaia di visitatori ogni giorno. Il web lo fatto diventare "virale" trasformandolo in un vero set fotografico per curiosi e amanti dei girasoli le cui foto diventano immediatamente storie e reel per i profili social.

Ma il campo di girasoli dell'azienda Mesoraca nelle ultime settimane è diventato un set tra i più ricercati anche per gli scatti degli s posi. Una vera e propria attrazione turistica durante tutto l'arco della giornata , con i girasoli che fino alle 14 seguono il sole, ma che vengono ammirati fino all'ora del tramonto. Uno spettacolo che sarà visibile fino a fine luglio. Un campo di girasoli che di certo Van Gogh, se fosse ancora in vita, avrebbe dipinto volentieri!