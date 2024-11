Anche una tradizione secolare rinnovata in un piccolo paese dell'entroterra calabrese può scavalcare perimetri, superare dogane ed oltrepassare limiti disegnati dalla geografia. Un'usanza, un costume, una norma ereditata dal passato in un ridente borgo del sud Italia, è capace di raggiungere luoghi lontani, rimasti al di là dei soliti confini.

Ed è da Tiriolo, ad esempio, che parte un'affascinante storia il cui traguardo è posizionato a migliaia di chilometri di distanza dall'Italia, esattamente in India. Una vicenda che sembra esser tratta da un libro delle favole perché a ricoprire il ruolo di protagonista è addirittura una principessa. Ma procediamo con ordine, un passo alla volta fino ad arrivare in Asia meridionale.

Grazie ad una preziosa azione di recupero della tradizione tessile di Tiriolo e alla nobile arte impiegata da maestri artigiani, è stato realizzato da Vancali Tessiture Antiche lo scialle più costoso al mondo. A darne notizia è la stessa maison calabrese che, recentemente, ha svelato il costo complessivo del prodotto: 23.000 euro. Lo scialle, tessuto e rifinito interamente a mano, con filo di seta da gelso filata a mano e tinta naturalmente e filo d’oro a 24 carati, è stato creato e personalizzato appositamente per una principessa indiana. La lavorazione dell'opera ha richiesto tre mesi di tempo.

«Per noi è stato un grande onore e un’immensa gioia aver realizzato e personalizzato il nostro scialle per una Principessa indiana, di cui per privacy non ci è possibile dire il nome - afferma Desirèe Zinnà, CEO di Vancali Tessiture Antiche -. Siamo fieri di poter esportare oltre i confini nazionali il patrimonio tessile del nostro paese, dimostrando che, finalmente, la nostra tradizione, specchio della massima creatività, possa aspirare all’universalità».

Quello della tessitura è un rito che a Tiriolo, nel Catanzarese, si tramanda di generazione in generazione e che prova a farsi largo nel fitto assembramento degli anni, nell'intento di custodire la memoria e salvaguardare la cultura del territorio. L'obiettivo di Vancali Antiche Tessiture, i cui prodotti sono approdati anche in via Monte Napoleone a Milano, è quello di tutelare, valorizzare e difendere l'arte tessile del paese e farla conoscere al mondo.

Il caratteristico scialle di Tiriolo, il "vancale", non porta addosso soltanto il peso di un passato ricco di storia ma anche la consapevolezza che il futuro non può reggersi esclusivamente sulla velocità, sulla frenesia digitale e sull'attitudine di un oggetto a produrre ricchezza. Serve la bellezza, la pazienza, la lunga attesa che precede un risultato, il lento costruire di un'opera per meravigliarsi della creatività di cui è capace l'uomo e per apprezzare fino in fondo il valore infinito riposto in un minuscolo, ma mai banale, dettaglio.