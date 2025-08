La docente universitaria roccellese in lizza per il premio che promuove la creatività femminile. «Spero rappresenti la validità del mio lavoro nel contribuire a un’ingegneria più inclusiva, innovativa e orientata al futuro»

C’è anche una roccellese tra i migliori talenti universitari del Regno Unito. Nelle nomination per il premio “Inspiring Women in Engineering and Construction 2025”, un riconoscimento nazionale che promuove il talento femminile e la diversità figura il nome di Luana Parisi, professoressa associata presso la University of East London (UEL), dove coordina tre corsi di laurea triennale nei settori della costruzione, ingegneria e architettura. In particolare, il corso di BSc in Construction Management da lei guidato si è distinto per un’eccellente performance, posizionandosi nel 2022 e nel 2025 al primo posto su 41 programmi nel Regno Unito secondo il National Student Survey (NSS).

Architetta di formazione, si è laureata con lode in Architettura presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per poi conseguire un dottorato di ricerca Internazionale in Urban Regeneration and Economic Development, con periodi di ricerca e insegnamento svolti alla Northeastern University di Boston e alla San Diego State University di San Diego, dove ha ricoperto anche il ruolo di Faculty Adjunct, nell’ambito di una prestigiosa borsa Marie Curie ottenuta per il progetto europeo MAPS-LED.

Le sue attività di ricerca e formazione l’hanno portata a operare a livello internazionale in contesti accademici e istituzionali. A dicembre 2019 ha diretto un ciclo intensivo di formazione, workshop e attività di ricerca rivolti ad accademici presso l’Institute of Engineering a Chongqing, in Cina. Nel Gennaio 2020 è stata Chair e Guest Speaker della conferenza “The Future of the Construction Industry” all’India International Centre di Delhi, e ha guidato attività accademiche e formative con ricercatori e docenti a Chennai, in India.

Come architetta, ha maturato diversi anni di esperienza professionale tra Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, e si distingue per una visione progettuale attenta al contesto urbano, alla sostenibilità e all’inclusione. Il suo approccio multidisciplinare e interculturale guida il suo impegno costante per trasformare l’ambiente costruito e le istituzioni accademiche in spazi più equi, accessibili, sostenibili e innovativi.

Autrice di numerosi articoli scientifici, capitoli di libro e report, è attualmente Principal Investigator di due progetti di ricerca internazionali, di cui uno in partnership con la Covenant University in Nigeria, che prevede anche attività di mentorato rivolte a giovani studentesse africane nel campo dell’architettura e dell’ingegneria. Ha inoltre fondato e implementato programmi di mentorship come parte dei suoi progetti di ricerca, promuovendo l’equità nell’accesso alle discipline scientifiche.

Il suo lavoro è stato riconosciuto da numerosi premi. Ha ricevuto gli ACE Staff Awards nel 2023 e 2024, il Vice Chancellor & President’s Impact and Innovation Award, e il prestigioso riconoscimento come UEL Teaching Fellow per l’impegno nell’insegnamento inclusivo. Nel 2025 è stata premiata come Most Effective Supervisor (Postgraduate) dalla East London Students’ Union, per il supporto offerto agli studenti non solo dal punto di vista accademico, ma anche umano e professionale. È stata inoltre classificata tra i primi 5 accademici a livello nazionale nel Regno Unito agli Engineering Talent Awards per due anni consecutivi (2024 e 2025), così come al premio Inspiring Women in Engineering and Construction (2025), per il suo ruolo attivo nella promozione del talento femminile e della diversità nel settore ingegneristico. Le cerimonie di premiazione si svolgeranno tra settembre e ottobre 2025.

«Sono onorata di essere stata selezionata tra le finaliste per il premio in un settore che sta vivendo un cambiamento profondo – ha raccontato mentre si gode qualche giorno di vacanza nella sua Roccella –. Questo premio, insieme al mio posizionamento tra i primi 5 accademici agli “Engineering Talent Awards” nel Regno Unito per due anni consecutivi, spero rappresenti la validità del mio lavoro nel contribuire a un’ingegneria più inclusiva, innovativa e orientata al futuro. Le cerimonie di premiazione saranno un’occasione per celebrare non solo i traguardi raggiunti, ma anche l’impatto positivo che il cambiamento e la diversità portano nell’innovazione del settore, rendendolo sempre più equo e in grado di rispondere alle sfide globali».