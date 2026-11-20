Una laurea in servizi giuridici per l'innovazione digitale all'Unical, il traguardo tanto atteso per la famiglia di Taoufik, marittimo arrivato in Calabria dalla Tunisia nel 2011. Qui a vivere ha portato anche la famiglia. «Questo è il mio sogno, è un sogno essere arrivata a questo giorno e vedere i miei figli laureati. Mi è sempre piaciuta la scuola, fin da piccola» ha detto Soundes Moussa, madre di Sana, che di recente ha raggiunto il traguardo della laurea.

La famiglia ha ricordato le difficoltà attraversate in questi anni in una terra che parla una lingua diversa, adesso la laurea a coronare anni di sacrifici e privazioni. «Arriva un giorno e capisci di aver reso fiere le persone accanto a te più importanti, non solo te stessa ma anche tutta la tua famiglia» ha sottolineato Sana. «In generale è molto importante questo traguardo per me ma anche per loro, quindi in parte lo dedico anche a loro».

Il vicepresidente della giunta Filippo Mancuso ha incontrato in mattinata la famiglia Merdassì, giunti dalla Tunisia nel 2011 e che oggi festeggiano il traguardo della laurea della seconda figlia Sana. La giovane si è laureata all'Unical in servizi giuridici per l'innovazione digitale. Per il vicepresidente della Regione un esempio di positiva integrazione.

Il vice presidente della regione ha incontrato stamani la famiglia, esprimendo soddisfazione per il risultato conseguito dalla giovane studentessa. «Essere qui con questi due ragazzi che vengono da un altro paese ed esprimono tutta la loro gioia per essersi laureati in Calabria e quindi avere un futuro nella nostra terra, penso che possa riempire di gioia anche chi ultimamente per mestiere fa il politico» ha evidenziato Mancuso. «Oggi è un giorno importante, penso che hanno tutte le carte in regola per trovare lavoro anche da noi perché ricordiamo sempre che la Calabria è una terra di grandi opportunità».