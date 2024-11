Ci vuole pazienza. Ed è forse questo il primo regalo, quello più urgente da ricevere, per riassaporare la lentezza e la dolcezza del tempo che passa. Per sentire scorrere ogni singolo giorno nelle vene, nel puntuale ticchettio delle lancette di un vecchio orologio, nel passaggio irripetibile di un banalissimo ma preziosissimo secondo.

Ci vuole pazienza per non consegnarsi ai ritmi frenetici del presente, per ridurre la fretta ad una controindicazione della modernità a cui è possibile rinunciare, per non rinforzare la schiera di coloro che premono troppo a fondo sull'acceleratore della vita non accorgendosi che spesso si corre senza raggiungersi mai.

Dicembre, il dodicesimo. Mese finito in fondo al calendario, inchiodato ai titoli di coda dell'anno. Sotto il peso degli undici precedenti, sguarniti di luminarie e jingle bells, è il mese in cui risulta più facile allentare il passo. Non tanto per i lunghi cenoni che accompagnano le feste, quanto per la vicinanza tra gli affetti più cari, per la prossimità tra cuori simili che traduce il "qui ed ora" in tutto ciò che conta vivere.

C'è un tipo di albero di Natale, per rimanere sul tema della pazienza e del valore del tempo, che simboleggia al meglio la costanza, la meticolosità, la perseveranza ma anche la serenità: è quello realizzato all'uncinetto. In Calabria sono diversi i borghi impreziositi durante il periodo natalizio da vere e proprie installazioni artistiche fatte a mano. Gli alberi all'uncinetto riempiono gli occhi dei passanti con i colori dei disegni ricamati sulle mattonelle che coprono lo scheletro della struttura.

Alberi di Natale... all'uncinetto

A Girifalco, nel catanzarese, l'albero all'uncinetto allestito in piazza Umberto I misura ben sedici metri, comprensivi della stella collocata sulla punta. A realizzarlo sono stati il Comune e la Pro Loco Girifalco aps con la collaborazione dell’Avis. «Un lavoro certosino portato avanti dal vicesindaco Alessia Burdino con l’assessore Domenico Giampá, la collaborazione del consigliere comunale Delia Ielapi e dalla segretaria della Pro Loco Angela Mascaro - si legge in una nota diramata dal Comune -. A lei va il grazie più grande per aver, sapientemente, coordinato le attività di cucitura e assemblaggio con il prezioso aiuto dei volontari della Pro Loco e di tante signore. I dovuti ringraziamenti vanno quindi alla Pro Loco di Girifalco, all'Avis Comunale di Girifalco che ha realizzato la stella, ad Angela Mascaro, ai soci della Pro Loco, alle signore tutte, ai ragazzi del Centro Accoglienza Sai L’Approdo con l’assistente sociale Mariarosa Scicchitano, a Pepè Costantino, agli operai del comune, a Luigi e Giovanni Chiodo, a Vincenzo e Marcello Olivadese, ai parroci, ai carabinieri, al bar Victoria».

L'albero di Girifalco

Anche a Decollatura coloratissimi lavori all'uncinetto sono stati impiegati per comporre numerosi alberi di Natale sparsi per la comunità della provincia di Catanzaro. Giovani, signore ed anziane hanno cooperato e si sono messe all'opera per rallegrare l'atmosfera del periodo natalizio e dimostrare che la collaborazione conduce ad una felicità condivisa. Nell'istmo più stretto d'Italia, e più precisamente a Marcellinara, tanti alberi all'uncinetto hanno aggiunto arte e colore al centro storico del paese grazie al prezioso lavoro svolto da volenterose signore.

Albero a Marcellinara



A Carfizzi, comune italo-albanese della provincia di Crotone, è stata recentemente inaugurata "la via degli alberi all'uncinetto". Un interessante percorso che si snoda tra i vicoli e le vie del borgo calabrese. Suggestivo anche l'albero natalizio all'uncinetto allestito nel comune di Galatro, in provincia di Reggio Calabria. Una maestosa installazione che si erge fiera verso il cielo portando lo sguardo della gente ad alzarsi in alto, fino a confondere le luci artificiali con quelle delle stelle.