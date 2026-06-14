Da un piccolo negozio di tessuti aperto nel 1948 a una delle realtà commerciali più longeve della Sila: un racconto di coraggio, lavoro e visione che ha accompagnato la crescita di un’intera comunità. Oggi a raccoglierne il testimone sono la figlia Liviana e il genero Mimmo Parrotta

Tutto comincia nei primi giorni di giugno del 1948, in una San Giovanni in Fiore che usciva stremata dalle ferite della guerra, un giovane poco più che ventenne sollevò la saracinesca di un piccolo negozio. Nessuno poteva immaginare che quel gesto semplice, quasi ordinario, avrebbe dato vita a una delle più belle storie imprenditoriali calabresi.

Quel ragazzo si chiamava Peppino Mirarchi.

Aveva già alle spalle esperienze che lo avevano formato: il lavoro come contabile presso le truppe inglesi stanziate in Sila, un periodo trascorso a Cosenza in un negozio di tessuti e una naturale sensibilità per l’eleganza e il bello, affinata dagli studi classici. Ma soprattutto aveva qualcosa che non si insegna: il coraggio di scommettere sul futuro.

Con poche risorse e tanta determinazione arredò alla meglio il suo primo locale che, come si vede nelle foto, si trovava in una realtà caratterizzata da grande povertà, come del resto tutta la Calabria. Sull’insegna scrisse “Fratelli Mirarchi”, anche se i fratelli erano ancora ragazzi. Era già il segno di una visione che guardava avanti, di un progetto che immaginava una famiglia e un’impresa crescere insieme.

La prima intuizione fu geniale. Insieme a quello che sarebbe diventato il suo futuro suocero, il maestro sarto Gabriele, costruì una filiera che partiva dalla vendita dei tessuti e arrivava fino alla realizzazione degli abiti. Oggi lo chiameremmo “servizio completo”. Allora era una rivoluzione.

In un’epoca in cui la maggior parte delle persone acquistava stoffe e confezionava in casa i propri vestiti per come meglio poteva, Peppino Mirarchi offriva qualcosa di completamente nuovo: la possibilità di scegliere un tessuto e trasformarlo in un capo elegante e rifinito da mani esperte. Senza saperlo, anticipava una filosofia che avrebbe poi caratterizzato il moderno prêt-à-porter.

Da quel piccolo negozio iniziò una straordinaria avventura imprenditoriale che accompagnò la crescita economica e sociale di San Giovanni in Fiore. Generazioni di famiglie entrarono in quei locali per acquistare un vestito da cerimonia, un cappotto importante, l’abito del matrimonio o quello della prima comunione. Dietro ogni vendita c’era una storia, un volto, un momento importante della vita.

Per tutti, però, Peppino era semplicemente “il Presidente”. Così lo chiamavano affettuosamente i fratelli Giulio, “il Direttore” e Anselmo, “l’Americano”. Un soprannome che nel tempo divenne quasi un titolo, il riconoscimento naturale di una leadership esercitata con il lavoro, con l’esempio e con il rispetto delle persone.

Elegante, dagli occhi azzurri, sempre pronto a una parola gentile, Don Peppino riuscì a costruire molto più di un’attività commerciale. Creò opportunità, diede lavoro, offrì speranza in anni in cui la povertà segnava profondamente la vita della Sila. Molte famiglie trovarono in quell’azienda un sostegno concreto e una prospettiva di futuro.

Quando arrivò il momento di passare il testimone, il sogno non si fermò. A raccoglierne l’eredità, dopo tanti decenni, furono la figlia Liviana Mirarchi e il marito Mimmo Parrotta, compagni nella vita e nel lavoro. Con passione, competenza e orgoglio hanno continuato a custodire e rinnovare quella storia, mantenendo vivi i valori che ne hanno segnato l’origine.

Oggi, a oltre settantacinque anni da quella mattina del 9 giugno 1948, l’impresa continua il suo cammino a San Giovanni in Fiore, dove tutto ebbe inizio. E mentre il mondo è cambiato, mentre la moda ha attraversato epoche e rivoluzioni, resta immutato il ricordo di quel giovane che ebbe il coraggio di credere in un’idea quando sembrava impossibile.

In questi giorni, in tanti ricordano Don Peppino Mirarchi, il presidente. Non soltanto come un commerciante di successo, ma come uno degli uomini che hanno contribuito a costruire il volto moderno della città.

Perché alcune imprese non vendono soltanto prodotti. Costruiscono comunità, creano lavoro, generano fiducia. E diventano parte della storia di un territorio. La storia del Presidente è una di queste. Una storia nata sotto una saracinesca e diventata patrimonio di un’intera comunità.