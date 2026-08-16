Dopo sedici anni, torna a Caroni, piccolo centro del Comune di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, la tradizionale sagra dei “Tajjarini”, le tipiche tagliatelle all’uovo della cucina calabrese. A promuovere la rinascita della manifestazione è un gruppo di cittadini, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e ridare vitalità alla piccola frazione, costituendo l’associazione culturale San Giuseppe. L’intento è quello di valorizzare il territorio e le sue tradizioni attraverso iniziative culturali, sociali e gastronomiche capaci di coinvolgere la comunità e richiamare visitatori. Un’iniziativa che può rappresentare un esempio per molti piccoli centri calabresi alle prese con il progressivo spopolamento, perché, attraverso la partecipazione, la valorizzazione delle tradizioni e l’impegno dei cittadini, anche i borghi più piccoli possono tornare a essere luoghi vivi, capaci di raccontare la propria identità e costruire nuove occasioni di aggregazione.

La sagra sarà quindi al centro della nuova puntata di LaC Storie, il format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo in onda su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre il 16 agosto alle ore 12.00.