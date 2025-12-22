La quindicesima edizione di MasterChef Italia, il celebre cooking show italiano trasmesso su Sky e Now, ha appena formato la sua Masterclass – la squadra ufficiale dei concorrenti –, e tra i venti aspiranti chef selezionati spiccano tre protagonisti legati alla Calabria per origini, affetto o storia personale. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, con la chef Chiara Pavan, hanno scelto questi talenti che racconteranno le loro storie ai fornelli nel corso della stagione.

Il primo nome è quello di Antonio Senise, 24 anni, studente di Giurisprudenza originario di Lungro, un piccolo centro della provincia di Cosenza con profonde radici arbëreshë – la minoranza di origine albanese presente in Calabria. La sua passione per la cucina nasce in famiglia, con le nonne che cucinavano piatti tradizionali e le serate passate davanti alla televisione con il padre a seguire programmi di cucina. Un momento decisivo fu l’edizione di MasterChef Italia che seguì all’età di 11 anni, quando promise a tutti che un giorno sarebbe stato tra i concorrenti del programma. Dopo il liceo scientifico si è trasferito a Pisa per studiare giurisprudenza e per mantenersi ha lavorato come cameriere, dedicando anche un anno di servizio civile nella sua terra. Il suo obiettivo è chiaro: far conoscere la cucina arbëreshë su scala nazionale e raccontare così un pezzo di identità culturale che gli è nel sangue.

Accanto a lui, nella Masterclass di MasterChef, c’è Iolanda Marinho, brasiliana 56enne con una vita intensa alle spalle. Insegnante, pittrice e appassionata di cucina, Iolanda ha vissuto tra Brasile e Calabria: si è trasferita in Italia a 22 anni sposando un calabrese e qui ha costruito gran parte della sua vita. Dopo una parentesi di ritorno in Brasile in seguito a eventi personali, ha fatto ritorno in Calabria con il suo secondo marito, dove ha continuato a coltivare interessi culturali e sociali, fondando anche un’associazione benefica. Perfettamente integrata nella cultura locale, ha imparato i segreti delle ricette del Sud Italia e ama contaminarle con sapori latini. Decisa e serena, racconta di aver scelto di partecipare al talent con il sogno di trasformare la sua casa in un agriturismo.

Completa il trio calabrese Vittoria Lombardo, 36 anni, nata a Cutro ma cresciuta a Reggio Emilia in una famiglia non semplice, segnata da separazioni e difficoltà personali. Vittoria ha imparato presto a cavarsela: dopo il liceo ha attraversato diverse esperienze lavorative fino ad aprire, insieme alla madre e alle sorelle, un’attività imprenditoriale di cui oggi è titolare. Con un carattere forte e determinato, racconta di voler partecipare alla trasmissione non solo per sé ma anche per essere un esempio per il figlio di quattro anni, con l’obiettivo di dimostrare quanto si possa realizzare con impegno e tenacia.